iQOO 13, più potente e tante migliorie: immagini, specifiche e data

Aggiornamento 21/10: appaiono in rete nuove immagini e specifiche di iQOO 13/13 Pro, le trovate nell’articolo.

Lo abbiamo detto tante volte e lo ribadiamo ancora: iQOO è uno dei brand più interessanti sulla piazza, con tanti flagship killer all’attivo (tutti dotati di caratteristiche al top). Peccato che si tratti di un marchio limitato ai mercati asiatici, anche se comunque è possibile mettere le mani sui suoi dispositivi tramite store di terze parti. Le prossime novità del marchio di vivo saranno iQOO 13 e 13 Pro, serie ancora una volta composta da due modelli: ecco le indiscrezioni su quello che ci aspetta.

iQOO 13: arrivano nuove indiscrezioni sul prossimo top di gamma del brand di vivo

Le immagini ci rivelano che la serie iQOO 13 dovrebbe adeguarsi a quello che è diventato lo standard odierno, cioè smartphone che presentano un profilo piatto, con uno schermo privo (o quasi) di curvature che confluisce in un frame a “mattoncino”. L’altra novità riguarderà la presenza di un anello LED RGB implementato attorno alla fotocamera, utilizzabile probabilmente per notifiche e gaming.

Gli insider hanno snocciolato vari dettagli, fra cui la certificazione IP68 e lo Snapdragon 8 Elite, assieme a fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di ROM UFS 4.0 e un Supercomputing Chip Q2 che dovrebbe migliorare le performance del display in ambito gaming. Tra le altre caratteristiche menzionate troviamo uno schermo BOE Q10 di tipo OLED da 6,82″ 2K (3.168 x 1.440 pixel) con refresh rate a 144 Hz e PWM Dimming a 2.592 Hz.

In uno spessore di 8,1 mm, iQOO 13 dovrebbe puntare ai 6.100 mAh con una ricarica da 100W, e pare che potrebbe avere anche la ricarica wireless da 50W, nella generazione attuale limitata solo al modello Pro. L’aumento della batteria sarebbe un passo avanti non da poco, visti i 5.000 mAh e i 5.100 mAh di iQOO 12 e 12 Pro. In realtà questo dovrebbe essere uno dei trend dei prossimi top di gamma (OnePlus 13, OPPO Find X8 e Realme GT 6 Pro): tutti avrebbero batterie da ben 6.000 mAh.

Tra le altre caratteristiche ci sarebbe una fotocamera da 50+50+50 MP con sensore principale Sony IMX921, ultra-grandangolare Samsung JN1 e teleobiettivo 2x IMX826, mentre sul Pro è prevista la presenza di un teleobiettivo periscopiale con zoom ibrido 100X. Potremmo avere un’aggiunta lato sicurezza: secondo i leak, iQOO 13 avrebbe un lettore d’impronte a ultrasuoni anziché ottico, anch’esso finora limitato al modello Pro.

Anche se lo Snapdragon 8 Gen 4 (o 8 Elite) arriverà ufficialmente a ottobre, i teaser ci dicono che iQOO 13 sarà lanciato più avanti, più precisamente il 9 dicembre.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le