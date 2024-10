iQOO 13 sarà l’unico top di gamma ad avere questo look originale

Il sub-brand iQOO è stato concepito da vivo allo scopo di soddisfare in primis giovani e tech entusiast, e il prossimo iQOO 13 sfoggerà un’estetica in linea col suo pubblico. Non c’è ancora una data di presentazione, a differenza dei vari vivo X200 e OPPO Find X8 delle compagnie “parenti”, ma sono appena state pubblicate le immagini ufficiali di un flagship che avrà dalla sua un look senz’altro particolare.

Le immagini ufficiali ci rivelano la nuova estetica del top di gamma iQOO 13

Quello che vediamo attorno alla fotocamera di iQOO 13 è un anello RGB: le immagini non ce lo dicono ancora, ma possiamo immaginare che questo sistema di illuminazione verrà utilizzato sotto più fronti. In primis per il gaming, con effetti visivi che potrebbero sincronizzarsi con i giochi compatibili, in secundis come LED di notifica per informare l’arrivo di messaggi e chiamate.

Come ogni top di gamma di nuova generazione che si rispetti, anche iQOO 13 avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Elite (8 Gen 4). Le altre immagini trapelate in precedenza parlano di un telefono con profilo piatto e di una serie di specifiche molto invitanti.

