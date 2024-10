iPhone SE 4 sarà un vero flagship killer, ma c’è ancora da attendere

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

L’attenzione dei fan di Apple in questo momento si sta concentrando sul prossimo smartphone della casa che arriverà sul mercato. iPhone SE 4 è alle porte e durante le ultime ore sono trapelate nuove indiscrezioni rendendo più chiaro il quadro sia in merito alle possibili specifiche tecniche che al periodo di lancio ufficiale. Da ricordare che l’ultima versione è stata lanciata nel 2022, quindi dopo più di due anni di attesa l’hype è tanto.

iPhone SE 4 potrà usare Apple Intelligence e arriverà con un design molto familiare

Crediti: Apple

Il prodotto economico della linea smartphone di Apple, fa sempre più parlare di sé durante l’ultimo periodo, complici anche i rumor che giungono continuamente sul web. I nuovi 16 e 16 Pro sono ormai ufficiali e ovviamente l’attenzione è tutta per il prossimo modello “accessibile”, che a quanto pare per diversi aspetti si avvicinerà agli attuali top di gamma. Rispetto alla precedente generazione, il design subirà un netto cambiamento avvicinandosi a quello visto sugli iPhone 14. Si tratterà di un passo in avanti decisivo, in quanto l’ultima versione presenta il look, ormai obsoleto, del modello 8.

Niente tasto Home dunque in favore di un’estetica a tutto schermo, ma non ci sarà la Dynamic Island: Apple sembra voler propendere per il caro vecchio notch, la celebre e discussa tacca nera che ospita la fotocamera frontale. Sebbene il design richiami le vecchie versioni, specifiche e funzionalità proietteranno SE 4 verso la nuova generazione attualmente sul mercato. Stando a quanto riportato, il dispositivo avrà infatti un chip A18 proprio come gli ultimi modelli di base.

Inoltre ci saranno 8 GB di RAM, il vero “lasciapassare” per l’uso di Apple Intelligence, al momento non ancora disponibile in Italia. È in questo modo che l’azienda di Cupertino fornirà una sorta di accesso semplificato a coloro che vogliono testare l’intelligenza artificiale di nuova generazione. Per quanto riguarda invece la data di lancio, si parla del 2025, probabilmente a inizio primavera.

