iPhone SE 4: leak svela data, specifiche… e un aumento di prezzo

Di voci che hanno girato intorno ad iPhone SE 4 ce ne sono state tante negli ultimi tempi, ma in queste ore è trapelato qualcosa di più concreto. Alcune indiscrezioni infatti hanno suggerito quale potrebbe essere il mese di lancio del prossimo smartphone “economico” di Apple ma anche scheda tecnica e prezzo.

iPhone SE 4 avrà un chip A18 ed Apple Intelligence ma costerà di più

Crediti: Apple, Canva

Uno dei principali upgrade di cui si è parlato nelle settimane precedenti, riguarda certamente il display. iPhone SE 4 passerà infatti dal vecchio pannello LCD ad un OLED LTPS da 6,06 pollici con una risoluzione in 2.532 x 1.170 e una luminosità di picco pari a 800 nit. A rivestire lo schermo ci sarà il Ceramic Shield, lo stesso materiale utilizzato sulla serie iPhone 14, da cui la nuova “Special Edition” prenderà spunto.

Per quanto riguarda le prestazioni, Apple utilizzerà probabilmente lo stesso chip A18 in dotazione ad iPhone 16 e 16 Plus, con 8 GB di RAM LPDDR5X e dunque, probabilmente, con il supporto ad Apple Intelligence. Le ultime notizie parlano anche di un modem 5G proprietario, con nome in codice “Centauri”, il quale potrebbe migliorare l’efficienza energetica, non portando componenti di altri produttori all’interno dello smartphone. Lato fotografico, la fonte suggerisce un singolo sensore Sony Exmor IMX904 da 48 MP sul retro e uno dedicato ai selfie sul frontale da 12 MP.

In termini di dimensioni, iPhone SE 4 resterà uno dei più comodi da tenere in tasca: dovrebbe infatti misurare 146,7 x 71,5 x 7,8 mm. Un altro aspetto in cui lo smartphone migliorerà nettamente sarà quello legato all’autonomia grazie ad una batteria da 3.279 mAh, upgrade decisivo rispetto ai 2.018 mAh di iPhone SE 3, mentre non mancheranno inoltre funzionalità moderne come il Face ID, certificazione IP68, supporto alla ricarica cablata fino a 20 W e ricarica wireless MagSafe fino a 15 W. In termini di prezzo e disponibilità invece il nuovo SE 4 dovrebbe aggirarsi tra i 499 e i 549 dollari, con la presentazione ufficiale che sarebbe prevista per marzo 2025.

