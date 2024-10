iPhone SE 4, una cover svela il design: guarda al passato ma con un occhio al presente

Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni riguardanti il prossimo modello di Cupertino in versione “Special Edition“. Il futuro iPhone SE 4 darà continuità alla linea che dal 2016 al 2022 ha visto arrivare tre smartphone ma questa volta con un cambio look. Nelle ultime ore sono però trapelate sul web le immagini di una cover destinata al prodotto: questa anticipa la volontà della compagnia di conservare una caratteristica distintiva dell’intera gamma e – forse – di volerne modificare un’altra.

iPhone SE 4 avrà una o due fotocamere? La cover spuntata sul web rivela questa ed altre possibilità

Crediti: 9to5mac

Il web è una miniera di informazioni e si conferma tale anche per quanto concerne il prossimo iPhone SE 4. La notizia più recente riguarda una cover trapelata sul web che potrebbe essere molto utile a schiarire le idee sul possibile design del dispositivo che Apple lancerà nel 2025. La foto reale pubblicata su X (ex Twitter) ritrae la stessa cover su due lati opposti, lasciando balzare all’occhio un dettaglio in particolare: iPhone SE 4 avrà probabilmente due sensori fotografici. L’intaglio dedicato alla fotocamera (che rimanda molto al vecchio iPhone 7 Plus) infatti è più grande rispetto a quanto visto nel caso dei modelli precedenti.

Crediti: Sonny Dickson @ X (Ex Twitter)

In realtà non è da escludere un’altra ipotesi: Apple potrebbe conservare la configurazione con un sensore fotografico ma aumentandone le dimensioni. In più c’è anche un altro dettaglio importante: il ritaglio sul lato della custodia sembra essere destinato ad accogliere il vecchio tasto “switch” per il muto e non il nuovo Tasto Azione.

Tali scelte in realtà risulterebbero più che plausibili, dal momento che l’obiettivo principale di Apple è quello di far sì che i vari prodotti non vadano ad intralciarsi a vicenda. Saranno infatti diversi gli aspetti che, secondo le indiscrezioni, collegheranno il nuovo SE 4 ad iPhone 16: lo smartphone potrebbe arrivare con 8 GB di RAM e la conseguente compatibilità con Apple Intelligence, il SoC A18, l’USB-C e probabilmente anche un sensore da 48 MP. Passando al look della parte frontale si punterà presumibilmente sul design di iPhone 14 e dunque su un display a bordi ridotti e con notch in bella mostra. Insomma, il prossimo modello economico della famiglia SE potrebbe avere un design che guarda al passato, ma varie caratteristiche ben calate nel presente.

