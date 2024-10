HyperOS 1: tutti i bug su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO (Ottobre 2024)

Con il concludersi del 2023 abbiamo assistito alla presentazione di HyperOS 1, la nuova release software di Xiaomi che ha preso il posto della MIUI. Ma proprio come avveniva con la precedente MIUI 14, anche il nuovo sistema operativo non è esente da bug software di natura variegata che possono affliggere gli smartphone in vario modo. Proprio per questo, l’azienda ha ben deciso di portare avanti il suo impegno e tenere traccia delle problematiche che colpiscono il suo firmware, stilando un elenco di smartphone e relativi bug.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2024

Tutti i bug software di HyperOS 1 per gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Bug individuati/in risoluzione/risolti

Tutti i modelli

Impossibile aggiungere un widget

Impossibile aprire i video

Impossibile eliminare le foto

Il telefono continua a bloccarsi quando si apre Spotify e si riproduce una canzone

Le gesture full screen non funzionano

L’impostazione delle chiamate si apre automaticamente quando si torna indietro nell’app di Facebook

L’app System UI non risponde

Non è possibile acquistare temi/font o non possono essere applicati dopo l’acquisto

Il calendario non ha festività o giorni festivi nazionali

Xiaomi 14

Individuati

OS1.0.13.0.UNCMIXM Problema di animazione quando si torna alla schermata iniziale

OS1.0.22.0.UNCEUXM Problema di animazione quando si torna alla schermata iniziale Bloccato nella schermata del logo Mi, non è possibile accendere il dispositivo

OS1.0.20.0.UNCEUXM Bloccato sul logo al riavvio dopo il passaggio al tema classico

OS1.0.11.0.UNCMIXM/OS1.0.21.0.UNCEUXM La luminosità si abbassa automaticamente quando si usa Instagram

OS1.0.14.0.UNCEUXM/OS1.0.5.0.UNCMIXM/OS1.0.2.0.UNCMIXM Consumo della batteria anomalo

OS1.0.5.0.UNCMIXM Impossibile entrare in Second Space Impossibile fare il login in app di terze parti (Singpass) Nessun suono di notifica per le app di messaggistica La luminosità dello sfondo è bassa

In risoluzione/risolti Impossibile sincronizzare le informazioni con Google CSP Blocco casuale del telefono L’interfaccia utente del sistema non risponde Filtri non funzionanti Problema di traduzione in Mi Smart Hub Impossibile applicare i font scaricati La fotocamera non funziona Mi AI Engine non risponde Problema di traduzione in Media Editor La batteria si scarica in modo casuale Impossibile connettersi all’auricolare/altoparlante BT Passa automaticamente a Chrome con doppia apertura Impossibile accedere all’account dell’app di terze parti Disconnessione quando si utilizza un cavo USB 3.2 La registrazione delle chiamate non funziona Il launcher crasha o non risponde Impossibile scaricare il pacchetto di aggiornamento Chrome crasha o non risponde



Xiaomi 14 Ultra

Individuati V816.0.7.0.UNAMIXM/V816.0.5.0.UNAMIXM Bloccato sul logo al riavvio dopo il passaggio al tema classico Le foto possono apparire nere dopo averle scattate V816.0.6.0.UNAEUXM Le foto possono apparire nere dopo averle scattate V816.0.4.0.UNAEUXM/V816.0.2.0.UNAEUXM/V816.0.2.0.UNAMIXM Consumo della batteria anomalo V816.0.2.0.UNAMIXM Impossibile fare il login in app di terze parti (Singpass)

In risoluzione/risolti La fotocamera produrrà una doppia immagine dopo aver scattato una foto Impossibile caricare la batteria La fotocamera crasha o non risponde Consumo anomalo della batteria durante l’utilizzo del dispositivo Blocco nella schermata del logo Mi, impossibile accendere il dispositivo La pagina dell’app Temi è vuota Il microfono non funziona Il tethering USB non funziona Impossibile cambiare obiettivo in modalità Video Pro Il cestino degli SMS mostra un errore di servizio Problemi di traduzione Il tasto Menu non funziona Musica crasha o non risponde Impossibile cambiare obiettivo in modalità video professionale Consumo anomalo della batteria durante l’utilizzo del dispositivo App Vault crasha o non risponde



Xiaomi 14 CIVI

In risoluzione/risolti Impossibile sbloccare tramite impronta digitale



Xiaomi 14T Pro

Individuati OS1.0.11.0.UNNEUXM Android Auto mostra una schermata nera I servizi AI non funzionano

In risoluzione/risolti Problema di traduzione Problema di visualizzazione della modifica della Galleria I servizi AI non funzionano



Xiaomi 13

Individuati V816.0.3.0.UMCEUXM Nessun suono di notifica per le app di messaggistica V816.0.1.0.UMCEUXM Riavvii improvvisi quando si risponde alle telefonate Impossibile entrare in Second Space Le app bancarie crashano o non rispondono V816.0.1.0.UMCMIXM Le app bancarie crashano o non rispondono Mancano le impostazioni nel menu Wallpaper Selezionando uno sfondo nell’interfaccia di modifica della schermata di blocco si ritornerà all’interfaccia della schermata di blocco Errore nell’interfaccia della barra di notifica Il carattere MiSans non viene visualizzato correttamente in WeChat Le app di terze parti non possono essere visualizzate a schermo intero Alcune app di sistema non seguono la lingua del sistema Le impostazioni dell’app di sistema non supportano la modalità Scura Impossibile impostare uno sfondo per la schermata di blocco Dolby Vision non funziona Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player

In risoluzione/risolti Anomalia dell’interfaccia utente di Gboard quando si utilizza Android Auto La vibrazione diventa più debole quando si riceve una chiamata in arrivo Impossibile ricevere la notifica di chiamata Impossibile aprire le finestre mobili della Calcolatrice Nella home page Sicurezza viene visualizzato uno spazio vuoto Blocco durante l’apertura della fotocamera di Instagram Un punto nero è apparso vicino al pulsante di accensione Google Pay non funziona Problema di traduzione nella sezione aggiornamenti Lo sblocco dello schermo è molto lento Impossibile aprire le app dopo l’installazione dal Play Store Consumo anomalo della batteria durante l’utilizzo del dispositivo Il telefono continua a riavviarsi (bootloop)



Xiaomi 13 Pro

Individuati V816.0.1.0.UMBEUXM, V816.0.1.0.UMBMIXM Le app bancarie crashano o non rispondono Nessun suono di notifica per le app di messaggistica

In risoluzione/risolti Sfarfallio/lampeggio dello schermo della fotocamera Nessun suono per il messaggio dell’app Il calendario non mostra la data corrente Riavvii casuali Galleria crasha o non risponde L’app Discord non può selezionare 120 Hz La pressione prolungata sul pulsante virtuale non funziona La fotocamera non funziona su Instagram La fotocamera crasha o non risponde Il browser non riesce ad aprire/aggiornare le pagine web Quando si ingrandisce la fotocamera vengono visualizzate delle linee verticali Impossibile sentire la voce degli altri La frequenza di aggiornamento viene ridotta automaticamente Le notifiche musicali compaiono semplicemente scorrendo la pagina Impossibile visualizzare i dati totali utilizzati da cellulare e Wi-Fi La chiamata Bluetooth non ha suono Google Pay non funziona Lo sblocco dello schermo è molto lento Impossibile visualizzare i dati totali mobili e Wi-Fi utilizzati Android Auto non riesce a connettersi Google Pay non funziona Frequenza di aggiornamento di YouTube limitata a 60 fps Seconda SIM non rilevata dopo l’aggiornamento Il telefono si blocca dopo aver installato un’app dal Play Store Schermo verde nelle videochiamate dell’app Line La qualità video di Youtube non è buona



Xiaomi 13 Ultra

Individuati

OS1.0.11.0.UMAEUXM Bloccato nella schermata del logo Mi, non è possibile accendere il dispositivo

In risoluzione/risolti Impossibile ricevere l’aggiornamento push della nuova versione del sistema Errore nelle informazioni sul livello della batteria Il collegamento URL non può essere aperto direttamente durante la scansione del codice QR L’NFC non funziona Google Pay non funziona Scarsa qualità audio del video registrato dalla telecamera



Xiaomi 13 Lite

In risoluzione/risolti Impossibile scaricare i font



Xiaomi 13T

Individuati C’è una schermata nera dopo che l’utente tenta di sbloccare il telefono con l’impronta digitale Schermata mancante dalle impostazioni della home page Non in grado di attivare App Vault “Art Framing” non funziona correttamente Impossibile applicare filigrane Leica Professional sulla foto, l’editor della galleria mostra un errore “Sono supportate solo le immagini scattate dai prodotti Xiaomi progettati in collaborazione con Leica“ L’editor della galleria non funziona correttamente Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player

In risoluzione/risolti Impossibile aprire i video Impossibile registrarsi a VoLTE La fotocamera non funziona Nessun suono per il messaggio nelle app Il dispositivo si riavvia in modo casuale La batteria si scarica rapidamente durante l’utilizzo del dispositivo Impossibile attivare il dispositivo Il widget del calendario non mostra gli eventi aggiunti di recente Nessuna scelta di connessione dopo la connessione al PC



Xiaomi 13T Pro

Individuati OS1.1.4.0.VMLEUXM.BETA/OS1.1.3.0.VMLMIXM.BETA Problema di riproduzione dei video su Instagram Il touch screen non funziona a causa del sensore verde in alto a destra V816.0.3.0.UMLEUXM Nessun suono di notifica per le app di messaggistica “Art Framing” non funziona correttamente Impossibile applicare filigrane Leica Professional sulla foto, l’editor della galleria mostra un errore “Sono supportate solo le immagini scattate dai prodotti Xiaomi progettati in collaborazione con Leica“ L’editor della galleria non funziona correttamente

In risoluzione/risolti La fotocamera non riesce a connettersi Perdita di frame durante il gaming Nessun suono per i messaggi delle app Impostazioni ripristinate al valore predefinito “Solleva per attivare” funziona anche se disabilitato Lento a scattare una foto



Xiaomi 12

In risoluzione/risolti Bloccato nella schermata del logo Mi, non è possibile accendere il dispositivo



Xiaomi 12 Pro

In risoluzione/risolti Nessun suono per il messaggio dell’app La fotocamera non funziona



Xiaomi 12 Lite

In risoluzione/risolti Fotocamera crasha o non risponde Problemi di stabilità e prestazioni del sistema Aggiungi la registrazione video in modalità Camera Pro



Xiaomi 12T

Individuati V816.0.8.0.ULQEUXM Nessun suono di notifica per le app di messaggistica

In risoluzione/risolti Impossibile rispondere/rifiutare la chiamata La fotocamera non riesce a connettersi Il sensore di prossimità non funziona La visualizzazione delle informazioni del lettore musicale non è corretta Ogni volta che riavvio il telefono compaiono strani pop-up Impossibile aggiungere la carta bancaria all’app Google Wallet Blocchi casuali del telefono Impossibile aggiungere la carta bancaria all’app Google Wallet Riavvii casuali



Xiaomi 12T Pro

In risoluzione/risolti Blocco della fotocamera Impossibile importare le impostazioni Bluetooth La connessione Bluetooth si disconnette



Xiaomi 12X

In risoluzione/risolti Il dispositivo si riavvia in modo casuale



Xiaomi 11 Lite

In risoluzione/risolti Nessun suono dal dispositivo Bluetooth



Xiaomi 11 Lite 5G

In risoluzione/risolti Il dispositivo si riavvia ed entra in modalità di ripristino



Xiaomi 11 Lite 5G NE

Individuati V816.0.1.0.UKOEUXM Riavvii improvvisi in modalità di ripristino

In risoluzione/risolti Blocco casuale del telefono



Xiaomi 11i

In risoluzione/risolti Il file di richiesta non è supportato o è danneggiato Google Maps crasha o non risponde



Xiaomi 11T

Individuati V816.0.2.0.UKWMIXM Impossibile entrare in Second Space

In risoluzione/risolti Impossibile effettuare chiamate in uscita Yandex Go crasha o non risponde Bluetooth crasha o non risponde Fotocamera crasha o non risponde Problema con il passaggio automatico tra la fotocamera ultra-wide e la fotocamera grandangolare Impossibile connettersi ad altri dispositivi Bluetooth I dati mobili non funzionano



Xiaomi 11T Pro

Individuati V816.0.1.0.UKDEUXM Android Auto non si collega

In risoluzione/risolti Problema di feedback tattile dopo l’aggiornamento



Xiaomi Pad 6

Individuati OS1.0.9.0.UMZMIXM Il volume degli auricolari è basso V816.0.3.0.UMZEUXM L’auto rotazione dello schermo non funziona

In risoluzione/risolti Widevine Security è passato da L1 a L3 Rotazione automatica non funzionante Mi Canvas crasha o non risponde Bassa/scarsa qualità del suono quando si utilizzano auricolari Bluetooth Impossibile riprodurre video HD su Netflix Fotocamera crasha o non risponde



Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

In risoluzione/risolti Nessun suono Foto sfocate



Redmi Note 13

Individuati OS1.0.7.0.UNGMIXM Impossibile inviare SMS Nessuna interfaccia di risposta quando si riceve una chiamata V816.0.2.0.UNGMIXM Nessun suono

In risoluzione/risolti Il launcher crasha o non risponde Nessun suono Riavvio casuale quando si risponde al telefono



Redmi Note 13 5G

Individuati V816.0.2.0.UNQEUXM/V816.0.1.0.UNQEUXM/V816.0.2.0.UNQMIXM Impossibile effettuare chiamate in uscita Google Pay non funziona

In risoluzione/risolti Lo schermo della fotocamera lampeggia/sfarfalla Caduta casuale delle chiamate Nessun suono per il messaggio dell’app



Redmi Note 13 Pro

In risoluzione/risolti L’accensione programmata non funziona La ricarica rapida non funziona Accensione programmata non funzionante Impossibile scaricare i temi La notifica musicale viene sempre visualizzata



Redmi Note 13 Pro 5G

Individuati V816.0.8.0.UNREUXM/V816.0.4.0.UNRMIXM L’app Microsoft Office non funziona

In risoluzione/risolti La musica si interrompe dopo il blocco dello schermo Perdita di fotogrammi durante la registrazione di video Problema di funzionalità in Cleaner Impossibile aggiornare Google Play Impossibile scaricare il widget dell’orologio Quando si effettua una chiamata, la pagina della chiamata non può essere aperta e la chiamata non può essere interrotta La fotocamera non riesce a connettersi L’app Telefono crasha o non risponde



Redmi Note 13 Pro+ 5G

Individuati

OS1.0.9.0.UNOEUXM/OS1.0.8.0.UNOEUXM Android Auto non riesce a connettersi Consumo anomalo della batteria durante l’utilizzo del dispositivo La musica viene riprodotta automaticamente Impossibile connettersi al computer Schermate nere



Redmi Note 12

Individuati V816.0.6.0.UMTMIXM Problema di frame rate nel gaming V816.0.2.0.UMTMIXM Riavvii improvvisi quando si risponde alle telefonate App Vault è disponibile in Redmi Note 12 4G ma l’utente non è in grado di aprirlo scorrendo da sinistra a destra In qualsiasi applicazione che utilizza il canale audio multimediale, quando abbasso il volume fino a zero, l’altoparlante è ancora udibile e si nota se avvicino l’orecchio La rete (nome della scheda SIM) non viene visualizzata correttamente nella schermata di blocco: viene visualizzata ogni volta come “Nessun servizio“ Manca il testo dell’ora nella finestra pop-up dell’allarme Ritardo/blocco del sistema durante l’uso quotidiano Il dispositivo con certificazione Play Protect non è certificato

In risoluzione/risolti L’NFC non funziona Impossibile connettere la fotocamera Il microfono non funziona Nessuna vibrazione quando si risponde alla chiamata Il contenuto multimediale viene comunque riprodotto in modalità silenziosa Segnale scarso La fotocamera non riesce a connettersi



Redmi Note 12 5G

In risoluzione/risolti Nessuna interfaccia di risposta quando si riceve una chiamata Bluetooth crasha o non risponde Il tempo rimanente della batteria viene visualizzato in modo errato Impossibile caricare al 100%



Redmi Note 12 Pro/Pro+ 5G

In risoluzione/risolti Problemi di stabilità e prestazioni del sistema WhatsApp crasha o non risponde YouTube crasha o non risponde L’interlocutore della chiamata non riesce a sentire la vostra voce Schermo nero Quando si scrivono note nelle note, il punto della lettera i appare sopra la lettera successiva quando si scrive in maiuscolo la lettera i Eco durante le chiamate Impossibile caricare al 100%



Redmi Note 12S

Individuati La qualità del video di YouTube non è buona Non è possibile trovare l’opzione “Disattiva display sempre attivo” nelle Impostazioni La riproduzione del video su Netflix si blocca Nessuna vibrazione Impossibile ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp Impossibile aprire le applicazioni in background L’interfaccia utente del sistema non risponde Il launcher non risponde/crasha

In risoluzione/risolti Problemi di stabilità e prestazioni del sistema Impossibile aggiornare (problema di installazione) Scorrendo verso l’alto/il basso le foto si bloccano L’interfaccia utente del sistema non risponde Dopo l’aggiornamento, nessun suono dal dispositivo Bluetooth La luminosità automatica non funziona bene



Redmi Note 11

In risoluzione/risolti

Blocchi casuali del telefono

L’hotspot non funziona

Riavvio casuale durante la ricarica

Redmi Note 11 Pro

In risoluzione/risolti Riavvii casuali Musica crasha o non risponde YouTube crasha o non risponde La connessione Bluetooth si disconnette frequentemente



Redmi Note 11 Pro+

In risoluzione/risolti

Blocchi casuali del telefono

Dati mobili non funzionanti

Redmi Note 11S

Individuati OS1.0.3.0.TGLEUXM WhatsApp non riesce a inviare allegati (immagini, musica, ecc.)

In risoluzione/risolti Nessuna vibrazione Il dispositivo si riavvia in modo casuale Vibrazione casuale Impossibile connettersi alla fotocamera L’interfaccia utente del sistema non risponde Ogni video che pubblichi ha sempre questo messaggio “riprova” Il formato non è supportato o il file è danneggiato



Redmi Note 11SE

In risoluzione/risolti

La connessione Bluetooth si disconnette

Redmi Note 10 5G

In risoluzione/risolti

La velocità dei dati mobili è lenta

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

Redmi Note 10 Pro

In risoluzione/risolti

Il tasto menu non funziona

La connessione Bluetooth si disconnette

Redmi Note 10S

In risoluzione/risolti

L’interfaccia utente del sistema non risponde

Redmi 13

In risoluzione/risolti Manca il pulsante Impostazioni nel centro di controllo



Redmi 13C

In risoluzione/risolti Il sensore di prossimità non funziona



Redmi 12

Individuati V816.0.1.0.UMXMIXM Riavvii improvvisi quando si risponde alle telefonate

In risoluzione/risolti Il Bluetooth si spegne automaticamente Riavvii casuali La fotocamera non funziona Problemi di riscaldamento durante l’utilizzo del dispositivo



Redmi 12 5G

In risoluzione/risolti Appare l’avviso “Surriscaldamento” Il sensore di prossimità non funziona Paytm per le aziende non funziona



Redmi 12C

In risoluzione/risolti La riproduzione video è bloccata su YouTube



Redmi 10

In risoluzione/risolti Manca la funzione Nascondi app TikTok crasha o non risponde



Redmi 10 5G

In risoluzione/risolti Impossibile ricevere l’aggiornamento push della nuova versione del sistema



Redmi 10C

In risoluzione/risolti GetApps non riesce a connettersi alla rete Problemi di visualizzazione dell’app di terze parti Consumo anomalo della batteria durante l’utilizzo del dispositivo Ricarica lenta



Redmi A1

In risoluzione/risolti YouTube crasha o non risponde



Redmi Pad SE

In risoluzione/risolti La fotocamera frontale non funziona Impossibile riprodurre video online



POCO F6 Pro

Individuati OS1.0.5.0.UNKMIXM La luminosità si abbassa automaticamente quando si usa Instagram

In risoluzione/risolti Impossibile installare un’app di terze parti Falsi avvisi di aggiornamento delle app di sistema nelle impostazioni Ritardo/blocco del sistema durante il gaming BGMI non può funzionare con la modalità 90 FPS



POCO F5

Individuati Mancano le impostazioni nel menu Wallpaper. Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player Impossibile aggiungere un widget

In risoluzione/risolti Audio e video non sono sincronizzati Consumo anomalo della batteria durante l’utilizzo del dispositivo PUBG non può funzionare con la modalità 90 FPS



POCO F5 Pro

Individuati V816.0.3.0.UMNEUXM Nessun suono di notifica per le app di messaggistica Nel nuovo Centro di Controllo, toccando il lettore musicale (larghezza) non ti indirizza da nessuna parte anziché espandersi dopo averlo toccato. Inoltre riproduce l’ultima canzone ascoltata in Total Commander Media Player.



POCO F4

In risoluzione/risolti Problemi di stabilità e prestazioni del sistema Impossibile mettere a fuoco nell’app Fotocamera



POCO F3

In risoluzione/risolti Impossibile sbloccare le app bancarie tramite impronta digitale Riavvio casuale



POCO X6

Individuati V816.0.8.0.UNREUXM/V816.0.4.0.UNRMIXM L’app Microsoft Office non funziona

In risoluzione/risolti Impossibile attivare eSIM L’app di messaggistica non visualizza i nomi dei contatti Errore di visualizzazione nell’app musicale Video di terze parti visualizzati in grigio



POCO X6 Pro

Individuati V816.0.6.0.UNLEUXM, V816.0.7.0.UNLMIXM Riavvii improvvisi

In risoluzione/risolti Problemi di riscaldamento durante l’utilizzo del dispositivo Le impostazioni di chiamata si aprono automaticamente quando si torna a Facebook Il Wi-Fi si disconnette automaticamente Riavvii casuali Ritardo/blocco del sistema durante i giochi Impossibile ricevere chiamate in arrivo L’app Super Winner non funziona Il giroscopio non funziona Impossibile effettuare chiamate in uscita I contatti salvati non vengono visualizzati quando si ricevono messaggi di testo



POCO X5

In risoluzione/risolti Consumo anomalo della batteria durante l’utilizzo del dispositivo Riavvii casuali



POCO X5 Pro

In risoluzione/risolti Problemi di stabilità e prestazioni del sistema La posizione meteo non è corretta



POCO X4 Pro

In risoluzione/risolti I dati mobili non funzionano



POCO X4 GT

In risoluzione/risolti Il dispositivo si riavvia in modo casuale L’app Telefono crasha o non risponde



POCO X3 GT

In risoluzione/risolti Dati mobili non funzionanti e Internet lento



POCO M6

In risoluzione/risolti Manca il pulsante Impostazioni nel centro di controllo



POCO M6 Pro

In risoluzione/risolti Impossibile scaricare i temi

Impossibile sentire la voce in chiamata dell’interlocutore

POCO M5

In risoluzione/risolti Il dispositivo si spegne casualmente Impossibile attivare il dispositivo YouTube crasha o non risponde Nessuna interfaccia di risposta quando si riceve una chiamata Ritardo/blocco del sistema durante l’uso quotidiano



POCO M4 5G/Redmi 11 Prime

In risoluzione/risolti L’interfaccia utente del sistema non risponde I dati mobili non funzionano Nessun segnale NFC non funziona Impossibile trasmettere alla TV



POCO M4 Pro

In risoluzione/risolti Il dispositivo si riavvia in modo casuale Impossibile connettersi alla fotocamera L’interfaccia utente del sistema non risponde



POCO M4 Pro 5G

In risoluzione/risolti Riavvii casuali



POCO M3 Pro 5G

In risoluzione/risolti La velocità dei dati mobili è lenta Impossibile ricevere chiamate in arrivo



POCO C55

In risoluzione/risolti YouTube crasha o non risponde



POCO C40

In risoluzione/risolti Il dispositivo si spegne casualmente



