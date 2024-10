Problemi per il super PC Huawei? Lancio rinviato, ma che specifiche!

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Da quando Huawei è tornata a farsi i microchip da soli, aleggia nell’aria la voce che stia preparando un PC Kirin con specifiche degne di rivaleggiare con i modelli più potenti in circolazione. Nonostante gli sforzi, però, circolano voci di corridoio che vedrebbero l’azienda cinese costretta a rivedere i propri piani e lanciarlo sul mercato più tardi del previsto.

Huawei potrebbe aver rinviato il lancio del suo potente PC con SoC Kirin

Su Weibo, il rumor che vede protagonista il PC Huawei in questione punta al Q1 2025 come presunta data di lancio, più tardi rispetto a quanto vociferato in precedenza. In passato, infatti, si era parlato dell’evento di Huawei Mate 70 come del palcoscenico predestinato per l’annuncio di HarmonyOS per PC, che affiancherebbe HarmonyOS NEXT per l’allontamento dal panorama occidentale, adottando l’OS proprietario al posto sia di Android che di Windows.

È anche vero che l’evento autunnale di Huawei è già pieno di novità: non soltanto i succitati Mate 70 e HarmonyOS NEXT ma anche il nuovo pieghevole Huawei Mate X6. Pertanto non ci sorprenderebbe scoprire che Huawei abbia scelto di prendere tempo e lasciare a tutte queste novità il giusto spazio, per evitare un sovraffollamento che rischierebbe di non dargli lo spazio mediatico previsto.

Stando a quanto trapelato finora, questo PC Huawei si baserebbe su un nuovo SoC Kirin dotato di una CPU con 8 core proprietari Taishan V130 (4 ad alte e 4 a medie prestazioni), dando così addio ai core ARM Cortex. Sarebbe un processore capace di competere con Apple M3, anche grazie alla presenza di una NPU 4-core (2 core Ascend Lite e 2 core Ascend Mini), oltre a GPU Huawei Maleeon 910 e memorie da 32 GB di RAM LPDDR5-6400 e 2 TB di SSD.

