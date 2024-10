Huawei Nova 13 e 13 Pro ufficiali: prosegue il mistero dei Kirin

È stato inaugurato un nuovo capitolo per la gamma Nova di Huawei, sotto forma di Huawei Nova 13 e Nova 13 Pro. Probabilmente nei prossimi mesi scopriremo anche il più avanzato e costoso Nova 13 Ultra, ma per il momento abbiamo due modelli che prendono quanto visto con Nova 12 e 12 Pro e lo migliorano, seppur non in maniera radicale e con specifiche ancora avvolte nel mistero.

Presentati ufficialmente i nuovi Huawei Nova 13 e 13 Pro: quali sono i loro cambiamenti

Huawei Nova 13 è molto simile se non quasi identico a Nova 12, con una scocca spessa 7 mm e pesante 195 grammi che accoglie ancora una volta uno schermo OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 395 PPI, sensore ID ottico, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e l’aggiunta del PWM Dimming a 1.440 Hz. Il modulo fotografico è praticamente lo stesso, e contiene una doppia fotocamera da 50+8 MP f/1.9-2.2 comprensivo di sensore RYYB e ultra-grandangolare; frontalmente c’è una soluzione punch-hole con di nuovo una selfie camera da 60 MP f/2.4.

Nonostante le dimensioni siano le stesse, da una 4.600 mAh si sale a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W che passa dal 3% al 50% in 10 minuti; il resto delle specifiche include HarmonyOS 4.2, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a tripla frequenza e USB-C 2.0.

Huawei Nova 13 Pro si discosta dall’estetica del suo predecessore, non tanto davanti quanto dietro, dove cambia il riquadro della fotocamera, migliorata con una configurazione da 50+12+8 MP f/1.4/4.0-2.4-2.2. Viene mantenuto il sensore primario con OIS e apertura variabile, così come l’ultra-grandangolare a cui si aggiunge il teleobiettivo 3x anch’esso con OIS; non cambia la doppia fotocamera nella pillola frontale, da 60+8 MP con teleobiettivo 2x.

Anche sul modello Pro la batteria sale da 4.600 a 5.000 mAh, sempre con ricarica rapida a 100W, e viene aggiunta la certificazione IP65; rimane invariato il display, un OLED da 6,76″ 2.7K (2.776 x 1.224 pixel) con densità di 449 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz, campionamento a 300 Hz e PWM Dimming a 2.160 Hz. Un’altra novità che riguarda entrambi i modelli è la comunicazione satellitare, con cui inviare e ricevere SMS anche in assenza di rete telefonica.

Se vi steste chiedendo quali sono i SoC di Huawei Nova 13 e 13 Pro, sappiate che per il momento non è dato saperlo. Huawei ha nuovamente scelto di lasciare mistero sui microchip utilizzati, e bisognerà attendere i primi hands-on per avere più dettagli in merito, anche se si vocifera che ci sia di mezzo il Kirin 8000. Ecco i prezzi di vendita:

Huawei Nova 13 256 GB – 2.699 CNY ( 351€ ) 512 GB – 2.999 CNY ( 390€ ) 1 TB – 3.499 CNY ( 455€ )

Huawei Nova 13 Pro 256 GB – 3.699 CNY ( 481€ ) 512 GB – 3.999 CNY ( 520€ ) 1 TB – 4.499 CNY ( 585€ )



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le