Huawei Nova 13 e 13 Pro appaiono online: memorie da top e 4 colorazioni

Il prossimo 22 ottobre in Cina arriveranno ufficialmente i nuovi smartphone della serie Nova 13 di Huawei. Il colosso cinese ha scelto, inoltre, questa finestra per mostrare al pubblico anche la nuova versione del suo sistema operativo HarmonyOS Next. Durante le ultime ore però una notizia ha aumentato l’attesa: l’azienda infatti avrebbe reso disponibili per le prenotazioni i due nuovi telefoni in arrivo, rivelandone il design – ma non solo – con delle immagini ufficiose apparse su uno shop online.

Huawei Nova 13 e 13 Pro sputano su Vmall in quattro colorazioni, arriveranno fino a 1 TB di memoria

Crediti: Vmall.com

Chi si aspettava di dover attendere fino al prossimo 22 ottobre per vedere come fossero fatti i nuovi Huawei Nova 13 e 13 Pro, si sbagliava. Entrambi i terminali, di cui si parla già da tempo, sono stati inseriti sullo store Vmall per consentire al pubblico di prenotarli. Da qui ovviamente è stato possibile carpire diversi dettagli, sia lato hardware che sul design. In bella mostra nella homepage del market cinese anche il logo di HarmonyOS Next con tanto di data, che dunque conferma il lancio del nuovo sistema operativo insieme ai due dispositivi Nova.

Innanzitutto i due smartphone arriveranno in quattro colorazioni differenti: Loddon Green, Feather Sand White, Feather Sand Purple e Star Black. Nova 13 sarà disponibile nei tagli di memoria da 256 e 512 GB, mentre il modello Pro offrirà anche una variante da 1 TB. In più entrambi dovrebbero supportare la messaggistica satellitare con tecnologia Beiduo. Per quanto concerne le altre specifiche tecniche, secondo quanto trapelato, Huawei dovrebbe optare per un chipset Kirin 9010 accompagnato da 12 GB di RAM.

Crediti: Vmall.com

Il comparto fotografico sul modello base sarà rappresentato da una fotocamera frontale da 60 MP e da una dual-camera sul retro da 50 + 8 MP. Passando al modello Pro invece, l’azienda avrebbe pensato a una doppia fotocamera da 60 + 8 MP per i selfie e ad una tripla sul posteriore formata da un sensore principale RYYB da 50 MP, da un grandangolare da 12 MP e da un tele da 8 MP. Per chiudere, non dovrebbero mancare un sensore di impronte digitali sotto il display e la ricarica rapida a 100W.

