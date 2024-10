Huawei Mate 70: un leak svela il design delle fotocamere di tutti i modelli

In Cina l’attesa sale giorno dopo giorno, soprattutto dopo l’arrivo degli ultimi rumor: la serie Huawei Mate 70 si avvicina. Proprio durante queste ore sono spuntate sul web delle indiscrezioni che anticiperebbero il design dei moduli fotografici dei dispositivi previsti, denotando peraltro una somiglianza spiccata con una serie della gamma Mate del passato.

Huawei Mate 70: un’immagine svela i moduli fotografici, sono molto simili a qualcosa di già visto in passato

Crediti: Weibo

Huawei ha anche altre risorse per provare a dire la sua nel mondo degli smartphone e mentre tutti si concentrano sul tri-fold Mate XT Ultimate Design, spuntano nuove indiscrezioni sulla gamma Mate 70. Questa a quanto pare è destinata a conservare il solito design per il comparto fotografico, includendo i sensori in un modulo circolare o ottagonale a seconda del modello, esattamente come si può vedere nella foto in alto che mostra qualche differenza rispetto a quanto trapelato settimane fa.

I più attenti avranno notato certamente la somiglianza con la gamma Mate 50, anche se in questo caso l’ampiezza sembra maggiore. I modelli 70, 70 Pro e 70 Pro+ presenteranno un design del modulo fotografico circolare mentre la versione esclusiva RS Ultimate si distinguerà con una forma ottagonale. Oltre alle quattro fotocamere previste, ci saranno anche altri sensori (temperatura, messa a fuoco laser e prossimità), proprio come dimostra la presenza di ulteriori spazi intagliati all’interno delle sagome in questione.

Prendendo in considerazione il lato tecnico invece, il modello Mate 70 Pro ad esempio dovrebbe arrivare con una fotocamera principale da 60 MP e con una grandangolare e un teleobiettivo da 48 MP, portando anche miglioramenti netti in termini di AI. A dare vita all’intera gamma dovrebbe pensarci un SoC Kirin a 5nm che farà dell’efficienza energetica uno dei suoi punti di forza principali.

