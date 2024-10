Huawei lancia HarmonyOS NEXT: quali modelli diranno addio ad Android

Quasi un anno fa, Huawei iniziò ad annunciare quello che sarebbe ben presto divenuto noto come HarmonyOS NEXT, dove “NEXT” indica il passaggio successivo dopo l’HarmonyOS che abbiamo conosciuto anche qua in Italia. Il nuovo sistema operativo non si basa più su Android, come avvenuto finora, ed è la risposta dell’azienda cinese al ban USA che le impedisce di utilizzare Android come tutti gli altri produttori. E dopo un primissimo annuncio preliminare a inizio 2024, è arrivata la presentazione ufficiale che ce ne dà tutti i dettagli finali.

HarmonyOS NEXT presentato ufficialmente: ecco quali Huawei riceveranno l’aggiornamento

Ricapitolando: HarmonyOS NEXT è esteticamente e funzionalmente molto simile ad HarmonyOS basato su Android ma sotto al cofano c’è un software totalmente proprietario. Alla base di tutto c’è il micro-kernel Huawei basato su OpenHarmony e il compilatore per app Huawei Ark, il ché significa che non supporta le app Android, impedendone l’installazione anche tramite APK. Tutto al fine di creare un’architettura unificata fra tutti i dispositivi, che siano smartphone, tablet, indossabili, cuffie e gadget vari.

Nonostante le similitudini, HarmonyOS NEXT è stato migliorato anche nell’aspetto estetico, aggiungendo un nuovo motore fisico che arricchisce animazioni ed effetti visivi, più opzioni di personalizzazione per home e schermata di blocco e varie funzionalità d’intelligenza artificiale grazie al modello AI Pangu di Huawei, fra cui un assistente vocale di nuova generazione in stile ChatGPT o Google Gemini. Degno di nota è anche Huawei Share 2.0, con cui è possibile inviare un file da 1,2 GB fra due dispositivi HarmonyOS NEXT in soltanto 8 secondi.

Oltre all’architettura di sicurezza proprietaria Star Shield, che fornisce alle app solamente gli accessi necessari nel momento in cui si usano, con il motore Ark Engine vengono promessi un aumento della fluidità del 30% e una riduzione dei consumi del 50% e un aumento della memoria disponibile di 1.5 GB. Per quanto voglia essere indipendente da Android, HarmonyOS NEXT avrà bisogno di app di terze parti per potersi ergere a competitor, e Huawei afferma che sono già disponibili 15.000 fra app e servizi.

Ecco quindi la roadmap ufficiale, anche se per ora solamente del programma di beta testing pubblico lanciato dallo scorso 8 ottobre:

Huawei Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+, Mate 60 RS Ultimate Design

Huawei Mate X5, Mate X5 Collector’s Edition

Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, Pura 70 Ultra

Huawei Pocket 2, Pocket 2 Art Edition

Huawei Nova 12 Ultra, Nova 12 Ultra Star Edition

Huawei MatePad Pro 13.2, MatePad Pro 13.2 Collector’s Edition

Huawei Watch Ultimate, Watch Ultimate Design Extraordinary Master

Per ora, HarmonyOS NEXT sarà disponibile solo in Cina: Huawei in passato ha parlato della sua disponibilità in Europa, ma bisognerà capire se cambierà qualcosa in futuro.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le