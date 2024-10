Huawei Watch GT5 Pro combina eleganza e potenza: ecco il nuovo smartwatch top di gamma

Durante il tanto atteso evento di settembre, Huawei ha presentato ufficialmente la nuova gamma di Watch GT5, con le varianti di GT5 Pro che si distinguono in particolar modo per eleganza e potenza. Questi nuovi smartwatch top di gamma, infatti, possono vantare gli ultimi ritrovati in termini di tecnologia, con un design che vi farà venir voglia di sfoggiare l’orologio smart anche ad una elegante serata di gala.

Ecco Watch GT5 Pro: il nuovo smartwatch flagship di Huawei

Crediti: Huawei

Huawei Watch GT5 Pro viene proposto in due varianti: una da 42 millimetri per i polsi più piccoli, ed una da 46 millimetri per poter essere indossato anche da chi ha un polso più robusto. In questo modo la compagnia cinese offre una soluzione elegante per tutte le tipologie di utenti, che potranno far vanto della scocca ottagonale che prova a ricalcare il vincente design dello scorso anno. Lo smartwatch, infatti, è dotato di una corona rotante ed un pulsante fisico, utili a controllare le funzionalità del dispositivo.

Per una soluzione flagship come questa, Huawei ha ovviamente scelto dei materiali premium: per il display abbiamo a disposizione un AMOLED da 1.43/1.32″ con cassa in nanocristali di ceramica oppure lega di titanio in base alla versione scelta. La bellezza di questi smartwatch potrà essere sfoggiata davvero ovunque: i dispositivi infatti sono certificati IP69K e ATM5, quindi particolarmente resistenti ad acqua e polvere ed in grado di resistere ad un’immersione fino a 40 metri.

Huawei Watch GT5 Pro può vantare, inoltre, una grande autonomia: la versione da 46 millimetri, infatti, arriva a garantire fino a 14 giorni di utilizzo ininterrotto, mentre quella da 42 millimetri (ospitando una batteria leggermente più piccola) si ferma ad una intera settimana di utilizzo. Tutto questo anche grazie alle nuove ottimizzazioni di Harmony OS 5: il sistema operativo che alimenta gli smartwatch della compagnia cinese. Questa nuova versione mette a disposizione degli utenti anche la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente tramite il dispositivo, avendo sempre a portata di mano anche le telefonate e il calendario.

Da non sottovalutare, inoltre, la parte fitness: i dati raccolti durante gli allenamenti con Watch GT5 Pro, infatti, possono essere condivisi con le app più famose come Strava, Komoot e Runtastic, mentre l’aggiunta del GPS permette di avere dati sempre precisi sui percorsi effettuati e i chilometri percorsi. Sotto questo punto di vista, torna particolarmente utile anche l’abbonamento Huawei Health+ che permette di ottenere una versione migliorata delle analisi degli allenamenti, il controllo del sonno e la gestione delle calorie, fornendo anche dei pratici consigli per il defaticamento con esercizi di calma e rilassamento. Con l’acquisto di un nuovo Watch GT5 Pro sono inclusi già 3 mesi di abbonamento gratuito che possono essere attivati direttamente all’interno dell’app: al termine del periodo promozionale, gli utenti potranno continuare ad usufruire di Huawei Health+ al prezzo di 7.99€/mese oppure 59.99€/anno.

Huawei Watch GT5 Pro è disponibile in Italia al prezzo di partenza di 379€, ma fino al 31 ottobre è possibile ricevere in omaggio anche le cuffie TWS Huawei FreeBuds 5i. Utilizzando il codice sconto esclusivo “AGIZGT51”, inoltre, sarà possibile portare a casa anche un cinturino aggiuntivo dal valore di 49€. Di seguito trovate elencate tutte le versioni e i relativi prezzi.

Crediti: Huawei

Durante il periodo di lancio dei nuovi GT5 e GT5 Pro, inoltre, chi si iscriverà alla newsletter del Huawei Store potrà avere la possibilità di vincere un Huawei MateBook XPro. Ma le buone notizie, non sono assolutamente finite qui: essendo arrivata al termine la promozione relativa al Back to School, è già tempo di nuovi sconti! Dal 1 al 31 ottobre, infatti, si festeggeranno le Huawei Weeks con sconti fino al 30% su tantissimi prodotti ed uno risparmio extra dell’8% utilizzando il coupon esclusivo “AGIZHW8”. Di seguito trovate alcune delle offerte più interessanti che sarà possibile sfruttare durante questa nuova promozione.

Contenuto realizzato in collaborazione con Huawei.

