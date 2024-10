Altro che tri-pieghevole Huawei: la risposta di Honor potrebbe essere stupefacente

Di recente il settore degli smartphone pieghevoli è stato stravolto completamente da Huawei e dal suo telefono tri-fold. Un dispositivo unico nel suo genere, una prima volta assoluta a livello commerciale (di prototipi ce ne sono): non è dato di sapere quale sarà il futuro di questo settore ma comunque i lavori dietro le quinte continuano, e questo è certo. Honor potrebbe essere il prossimo brand a rivoluzionare tutto, almeno secondo un recente brevetto: il protagonista è uno smartphone multi-pieghevole, un formato ancora più atipico del tri-fold!

Honor pensa ad uno smartphone multi-pieghevole: il futuro del settore mobile è fold?

Crediti: 91mobiles

Il brand cinese Honor è ormai veterano del settore degli smartphone pieghevoli: l’ultimo Magic V3 è il foldable più sottile al mondo, dotato di una struttura resistente, specifiche al top, una fotocamera stellare e tanto altro ancora. Il fatto che l’azienda abbia una serie di idee sottobanco non stupisce di certo, ma il brevetto depositato da agosto e settembre lascia di stucco. Honor sta pensando ad uno smartphone multi-pieghevole, caratterizzato da uno schermo ed un meccanismo di piegatura unici: il telefono può essere aperto in varie direzioni e potrebbe essere definito come un Quad Fold. Insomma, sembra di vedere Huawei Mate XT portato all’ennesima potenza!

Crediti: 91mobiles

Ovviamente è bene fare una serie di considerazioni: per prima cosa si tratta di un brevetto e quindi questo dispositivo potrebbe anche restare solo un’idea o – al massimo – un prototipo; inoltre il pieghevole di Huawei presenta un look sicuramente “più fattibile” rispetto al modello brevettato da Honor (che presenta un formato parecchio futuristico e difficile da ingegnerizzare). Infine, questa non è la prima volta che qualcuno brevetta un multi-pieghevole: Samsung ha già detto la sua nel 2022 (con bozzetti e dei concept render) ma al momento non è ancora arrivata una versione commerciale. Il formato è troppo atipico per gli utenti consumer o ci sono problemi nella realizzazione di queste tecnologia?

