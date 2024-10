Honor ricopre un bar di pluriball a Barcellona: vuole testare l’entusiasmo dei tifosi di calcio

In occasione del match Barcellona-Bayern Monaco tenutosi ieri,HONOR ha voluto preparare i tifosi personalizzando un bar di Barcellona, il Sonora Sports Bar, con un area ricoperta di pluriball. La curiosa iniziativa nascedalla necessità di proteggere i dispositivi tecnologici durante i festeggiamenti, che molto spesso possono diventare burrascosi. Infatti, è risaputo come i bar siano tra i luoghi preferiti dei tifosi di calcio – e non solo – per seguire la propria squadra del cuore, ma sono anche posti in cui l’entusiasmo può creare situazioni anche di caos, causando talvolta piccole disavventure.

Honor testa in modo originale l’entusiasmo dei tifosi di calcio e ricopre un bar di pluriball

Crediti: Honor

Secondo un recente studio condotto da Honor, 9 italiani su 10 si definiscono tifosi di calcio appassionati e ammettono di essersi fatti trasporante dall’entusiasmo dei festeggiamenti, danneggiando i propri oggetti personali, tra cui anche gli smartphone. Non stupisce il perchè siano proprio gli smartphone a essere presi di mira durante questi festeggiamenti: la metà degli italiani, infatti, lo utilizza costantemente durante il match per scambiare messaggi con amici e familiari. Sempre la metà dei tifosi italiani naturalmente ammette che a volte l’emozione di una partita prende il sopravvento su tutto il resto, compresi questi piccoli incidenti. All’interno del Sonora Sports Bar di Barcellona, il brand ha voluto costruire un’area MAGIC V3IP, dove è possibile testare il nuovissimo Honor Magic V3 e la sua incredibile resistenza.

Crediti: Honor

“Nonostante questi piccoli incidenti, sembra che i tifosi pensino che alla fine ne valga sempre la pena, basta vedere la propria squadra segnare un gol. Siamo in grado di aiutare gli appassionati di calcio a godersi i match, mantenendo i loro telefoni al sicuro”, ha dichiarato Avikar Jolly, CMO di HONOR EUROPE. “Magic V3 combina una durata eccezionale con una sottigliezza e una leggerezza impressionanti e, grazie al display pieghevole, è il dispositivo definitivo che sostituisce il telefono, il tablet e il laptop. Il gioco è fatto!”.

Dotato di fibre di grado aerospaziale che aumentano la resistenza agli urti fino a 40 volte e la cerniera Super Steel di seconda generazione, Honor Magic V3 ha la resistenza necessaria per durare tutti i 90 minuti, anche durante i match più emozionanti.

