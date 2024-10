HMD Fusion x Venom: lo smartphone modulare ha un “vero” simbionte all’interno!

A settembre la casa madre di Nokia ha presentato in Italia il suo nuovo smartphone mid-range modulare, un dispositivo unico nel suo genere che permette tantissime personalizzazioni. L’ultima novità dedicata ad HMD Fusion arriva in occasione del debutto del film Venon: The Last Dance, ultimo capitolo della trilogia dedicata allo storico personaggio dell’universo di SpiderMan. Per celebrare l’uscita nella sale è stata annunciata uno Smart Outfit speciale, con un “vero” simbionte al suo interno!

HMD Fusion x Venom: The Last Dance: come funziona la versione speciale dello smartphone modulare

Crediti: HMD

Lo smartphone modulare di HMD permette numerose personalizzazioni e funziona sfruttando uno Smart Outfit, elemento che va a coprire la scocca e permette di cambiare look al proprio dispositivo. La nuova cover per HMD Fusion è a tema Venom: The Last Dance e al suo interno cela un simbionte: niente paura, perché non si tratta di un organismo alieno, bensì di un ferrofluido che viene controllato tramite 160 magneti posti all’interno della scocca. In questo modo è possibile ottenere un effetto molto simile a quello del simbionte del film, come si vede anche nel video trailer in basso.

Purtroppo ci sono brutte notizie: questa particolare cover Smart Outfit non dovrebbe arrivare in commercio, almeno secondo quanto riportato dalla stessa azienda. Possiamo ipotizzare una distribuzione speciale negli USA, ma per ora non ci sono dettagli. L’azienda annuncia il lancio dei suoi Smart Outfit nel corso del 2025, tuttavia non è dato di sapere se ci saranno look particolari come quello dedicato a Venom. Che ve ne pare di questo stile? Vorreste un simbionte nella cover del vostro telefono?

