HMD sta per farci dire di nuovo addio agli smartphone Nokia

Da colosso della telefonia, negli anni Nokia è finita per diventare il fantasma di ciò che era a cavallo fra anni ’90 e 2000, quando i suoi telefoni erano la prima scelta per la maggior parte dei consumatori nel mondo. Il 2016 sembrava potesse essere l’anno della resurrezione, quando HMD ne prese le redini per riportare in auge i suoi smartphone. Il progetto pare stia andando verso il suo tramonto, come sottolinea la scomparsa di Nokia dal sito HMD.

Gli smartphone Nokia spariscono dal sito HMD: la fine di un’era, per l’ennesima volta

Se si visita il sito ufficiale di HMD, ci si accorge subito che il marchio Nokia non viene quasi mai menzionato, e che il posto dei suoi smartphone è stato rapidamente presto da quelli a marchio HMD, che da inizio 2024 ha intrapreso la strada dell’indipendenza. Certo, ci sono anche modelli come HMD XR21 che altri non è che un rebrand del precedente Nokia XR21, ma sembra sempre più palese che il brand Nokia non farà più parte del suo catalogo smartphone.

Discorso differente per i feature phone, la cui sezione del sito comprende ancora modelli come Nokia 3310, 3210 e così via. Non che ci sia da stupirsi: quello dei telefoni “all’antica” è un settore dove Nokia ha mantenuto una fetta di mercato sufficientemente consistente per rimanervi attiva. Ma negli smartphone non è andata altrettanto bene, non riuscendo a convincere la clientela, vuoi per i prezzi superiori alla media, vuoi per la mancanza di un fattore X che li facesse spiccare fra la massa.

Per il momento, HMD non ha annunciato niente al riguardo, ed è possibile che non arrivi nessun comunicato e che semplicemente l’azienda non rinnovi le licenze necessarie per produrre prodotti con marchio Nokia. Sui siti asiatici sono ancora presenti alcuni smartphone Nokia da acquistare, ma è plausibile che si tratti di scorte in esaurimento in attesa che lo stesso avvenga in oriente.

Nel 2007, Nokia controllava il 49% del mercato globale degli smartphone. Ma mentre il mondo passava agli smartphone, fra iPhone e Android, Nokia non riuscì a competere anche per via di un sistema operativo, Symbian, che risultò subito obsoleto rispetto alla concorrenza. Per questo, nel 2011, Nokia si alleò con Microsoft in favore di Windows Phone, mossa che però non portò i frutti sperati; nel 2013, Microsoft acquistò la sua divisione mobile per 7,2 miliardi di dollari, ma i tentativi di rilanciare il marchio fallirono, sorte adesso anche di HMD.

