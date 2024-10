Google SGE e AI Overviews: continua l’espansione globale, quando in Italia?

Aggiornamento 29/10: il rollout globale di Google SGE e AI Overviews entra nel vivo, ma per l’Italia e l’Europa sembra ci sia ancora da aspettare molto. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Non si ferma l’avanzata dell’intelligenza artificiale all’interno dei risultati di ricerca, con Google che inizia a puntare forte su SGE (Search Generative Experience) e le AI Overviews. La compagnia di Mountain View, infatti, ha dato il via al rollout globale con queste due nuove funzioni che arrivano in questi giorni in ben sei nuovi paesi, dopo un lungo periodo di test all’interno dei confini statunitensi. La rivoluzione dei motori di ricerca sta arrivando, ma in Europa probabilmente ci vorrà molto più tempo prima di poter sfruttare queste nuove funzionalità con AI.

Google porta SGE e AI Overviews in sei nuovi paesi

Crediti: Google

Google SGE con AI Overviews sarà disponibile nei prossimi giorni nel Regno Unito, India, Giappone, Indonesia, Messico e Brasile, con versioni completamente localizzate nelle lingue dei vari paesi di appartenenza. Il rollout durerà diverse settimane, dopo un test particolamente intensivo che si è tenuto negli Stati Uniti e che nei primi tempi probabilmente non ha dato i risultati sperati. “Grazie ai test svolti in questi mercati, abbiamo scoperto che le persone preferiscono utilizzare la ricerca con AI Overviews ​​e trovano i risultati di ricerca più utili” ha annunciato Google.

Dopo aver generato il risultato della ricerca con l’intelligenza artificiale, AI Overviews metterà in evidenza i link delle fonti per assicurarsi che gli utenti possano effettivamente controllare che il risultato ottenuto corrisponda alla verità. Google, inoltre, sta anche testando l’inserimento dei link inline direttamente all’interno dei risultati AI Overviews, in modo che gli utenti possano immediatamente verificare la fonte (indirizzando anche un traffico maggiore verso i siti web).

Purtroppo in Europa e in Italia potremmo dover aspettare davvero molto prima di poter sfruttare queste funzioni con AI: il Digital Markets Act e il Digital Service Act, così come la GPDR, prevedono regole molto stringenti sui dati degli utenti utilizzati dalle intelligenze artificiali e per questo motivo potrebbe servire ancora diverso tempo per adattare i servizi a quelle che sono le esigenze dei governi del vecchio continente.

Aggiornamento 29/10: Google SGE arriva in 100 nuovi paesi, ma ancora niente Europa e Italia

Crediti: Google

Google ha annunciato che l’esperienza di ricerca sul web con l’intelligenza artificiale è disponibile da oggi in 100 nuovi paesi in tutto il mondo, tutti a predominanza anglosassone (tra cui anche il Regno Unito). L’espansione globale di SGE e AI Overviews, quindi, continua senza sosta, ma l’approdo in Europa sembra essere ancora abbastanza lontano, nonostante l’arrivo del supporto ufficiale per lingue come: hindi, indonesiano, giapponese, portoghese e spagnolo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le