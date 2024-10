Google Pixel Tablet al più basso di sempre con la Feste delle offerte Prime di Amazon!

La festa delle offerte Prime di Amazon è finalmente iniziata ma gli sconti continuano ad arrivare senza sosta. Il primo Pixel Tablet di Google, per esempio, in queste ore è sceso al prezzo più basso mai registrato sul celebre e-commerce, con uno sconto di oltre 100€ che vi permetterà di portare a casa un dispositivo in grado di diventare anche smart display!

Il tablet di Google che diventa uno smart display oggi al minimo storico: solo 369€!

Crediti: Google

Google Pixel Tablet è alimentato dal processore Tensor G2 realizzato appositamente da Big G per i suoi dispositivi, e mette a disposizione performance da top di gamma per uno dei tablet più apprezzati degli ultimi anni. La particolarità di Pixel Tablet, tuttavia, è la sua versatilità: grazie al dock, infatti, questo tablet è in grado di trasformarsi anche in uno smart display per il controllo della domotica.

Con uno sconto di oltre 100€, Google Pixel Tablet è disponibile su Amazon al prezzo di 369€ in occasione della Festa delle offerte Prime. Se siete alla ricerca di un nuovo tablet, questa è un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire!

