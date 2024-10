Android 15 arriva su Google Pixel: il lancio ufficiale è imminente

Seppur Android 15 sia arrivato in AOSP diverse settimane fa, il nuovo sistema operativo mobile di Google non ha ancora fatto il suo debutto a bordo degli smartphone e tablet Pixel della compagnia. La situazione, però, potrebbe cambiare già nelle prossime ore, stando alle informazioni lasciate trapelare proprio dal colosso statunitense.

Android 15 potrebbe arrivare sui Pixel di Google tra pochissime ore

Crediti: Android Police

In queste ore, probabilmente con un leggero anticipo sulla programmazione, è arrivato sulla community tedesca dei Pixel l’annuncio dell’inizio del rollout di Android 15 sugli smartphone di Google. Il post è stato prontamente rimosso, ma gli utenti sono riusciti in tempo a salvare tutte le informazioni più importanti, come per esempio la data di lancio.

Secondo quanto emerso dal post, infatti, Android 15 arriverà sugli smartphone Pixel già nella giornata di oggi, 15 ottobre. L’inizio del rollout dell’aggiornamento OTA dovrebbe arrivare intorno alle ore 19.00, insieme alle factory image utili a chi ha intenzione di ripristinare lo smartphone e ripartire da zero con il nuovo sistema operativo.

L’aggiornamento, inoltre, potrebbe arrivare in concomitanza con il Pixel Feature Drop di ottobre, di cui però non si hanno ancora informazioni precise. L’attesa per gli utenti Pixel, quindi, potrebbe essere quasi terminata e bisognerà pazientare ancora poche ore per scoprire se sarà finalmente possibile aggiornare ad Android 15.

