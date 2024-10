Google Lens rivoluziona la ricerca con questa nuova funzione per i video

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Google Lens, la tecnologia alla base delle funzionalità AI come Cerchia e Cerca di Big G, ha ricevuto in questi giorni un altro grande aggiornamento con l’introduzione di una funzionalità che rivoluzionerà ulteriormente la ricerca su internet. Presentata soltanto qualche mese fa, su Lens arriva finalmente la ricerca con i video.

La ricerca con video arriva su Google Lens

Crediti: Google

Presentata in occasione del Google I/O 2024, la nuova funzione di ricerca con i video di Lens è finalmente disponibile in Search Labs per Android e iOS. Quando non è possibile fare una foto per cercare un determinato elemento, da questo momento Google Lens accetterà anche filmati per effettuare una ricerca su internet, ovviamente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Per esempio, inquadrando uno acquario con dei pesci ed effettuando la registrazione video, sarà possibile chiedere a Lens “perché stanno nuotando insieme?“, ottenendo poi una risposta direttamente da Google Gemini in AI Overview (ovviamente soltanto nei paesi dove questa funzione è già presente). Al momento, purtroppo, Lens non è in grado di identificare i suoni nel filmato, ma la compagnia di Mountain View ha annunciato di star “sperimentando” anche questa funzione.

Google Lens, però, è già in grado di riconoscere la voce dell’utente e le sue richieste per la ricerca delle foto, in modo che si possano fare delle domande specifiche e ricevere delle riposte precise. Questa nuova funzionalità è adesso in rollout globale per iOS e Android, ma soltanto in lingua inglese.

