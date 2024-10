Google Gemini sempre più potente: le azioni di Assistant si trasformano in estensioni

Google sta continuando l’inesorabile lavoro di “sostituzione” del vecchio Assistant con una serie di funzionalità che andranno a potenziare l’AI di Gemini. Nell’ultima versione beta dell’app di Google, infatti, un popup avvisa gli utenti che molto presto le azioni dell’assistente vocale si trasformeranno in estensioni per Gemini, permettendo l’esecuzioni di diversi comandi come per esempio l’invio dei messaggi su WhatsApp.

Gemini potrà inviare anche messaggi su WhatsApp grazie alle vecchie azioni di Assistant

Crediti: Assemble Debug, Android Authority

Utilizzando la versione beta 15.40.31.29 dell’app ufficiale di Google, alcuni utenti sono stati accolti da un popup che li avvisava che “Le azioni di Google Assistant stanno per diventare Estensioni“, da sfruttare con la nuova AI di Gemini. Questo vuol dire che le precedenti integrazioni dell’assistente vocale potranno essere utilizzate anche dall’intelligenza artificiale, interagendo così anche con app di terze parti.

Gli esperti di Assemble Debug, per esempio, sono riusciti ad abilitare questa nuova funzione, sfruttando le precedenti azioni trasformate in estensioni per inviare dei messaggi su WhatsApp tramite i comandi vocali impartiti a Google Gemini. Tra le altre azioni attualmente funzionanti, inoltre, ci sarebbero anche quelle di Google Messaggi, YouTube Music e Spotify.

Al momento non sappiamo quando questo cambiamento sarà ufficiale per tutti e disponibile anche nella versione stabile dell’app ufficiale di Google.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le