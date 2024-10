Google Gemini effettuerà chiamate e invierà messaggi senza sbloccare lo smartphone

L’attenzione di Google intorno alla sua AI Gemini continua ad essere alta, soprattutto in termini di miglioramenti e aggiornamenti vari. Secondo quanto svelato nelle ultime ore, ben presto gli utenti potranno avere un’ulteriore integrazione che garantirà la possibilità di effettuare chiamate e inviare messaggi senza dover sbloccare lo smartphone.

Google Gemini chiamerà e invierà messaggi direttamente dalla schermata di blocco

Crediti: Gemini

Gemini, l’AI di Big G, riceverà a breve nuovi aggiornamenti importanti stando all’analisi dell’app Google in formato APK. Secondo quanto emerso dalla versione 15.42.30.28.arm64 beta, i nuovi update potrebbero introdurre la possibilità di gestire chiamate e messaggi anche quando il telefono è bloccato, ma potrebbero esserci anche modifiche estetiche all’interfaccia utente.

Crediti: AndroidAuthority

L’azienda tuttavia vuole garantire il tutto senza bypassare la sicurezza: sembra infatti che, nel caso in cui il comando impartito dall’utente dovesse contenere informazioni e dati sensibili, Gemini richiederà ugualmente lo sblocco del telefono. Come si può vedere nell’immagine in alto, c’è un apposito switch da attivare all’interno della sezione dedicata dell’app beta, abilitando così la possibilità di impostare dei promemoria, aggiungere degli eventi al calendario, fornire risposte rapide ai messaggi e dunque anche effettuare chiamate. Tutto ciò potrebbe tornare molto utile soprattutto quando l’utente dispone di poco tempo e dunque necessita di azioni molto rapide.

Un altro aspetto che si può notare nell’apposito screenshot di destra è il restyling a cui l’applicazione di Google potrebbe essere sottoposta: la barra dedicata a Gemini appare ridisegnata e avvolta da un effetto neon; inoltre potrà essere spostata su tutta la superficie del display. Al momento non si hanno informazioni riguardo all’effettivo arrivo dell’aggiornamento in versione stabile.

