Continua il redesign di Google Drive: finalmente il player video ha un nuovo look

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito ad un lento ma graduale rinnovamento dell’interfaccia grafica dei servizi di Big G, in particolare quanto riguarda lo storage online di Google Drive. Tra home page ridisegnata, nuova dark mode ed una ricerca migliorata con filtri e categorie, oggi tocca finalmente al player video essere totalmente stravolto per entrare finalmente nell’era del Material Design.

Il video player di Vids arriva anche in Google Drive: finalmente con Material Design 3

Crediti: Google

Il nuovo player video di Google Drive ha finalmente un look modernizzato, con linee più pulite, comandi intuitivi ed un’esperienza d’uso meno caotica, proprio come le linee guida di Material Design 3. In precedenza, infatti, visualizzando un video sul servizio di cloud storage di Big G si veniva accolti dalla tipica interfaccia riservata ai video di YouTube, che stonava in un contesto del genere.

I controlli, inoltre, sono stati migliorati per fornire le funzioni di avanzamento rapido e riavvolgimento del filmato, mentre sarà più semplice anche gestire la velocità di riproduzione e i sottotitoli integrati nel video. Il nuovo design, stando alle dichiarazioni di Google, riprende quello visto in Vids per garantire coerenza nell’esperienza d’uso.

Il rollout del nuovo design è iniziato già il 22 ottobre e potrebbe durare circa 15 giorni, con la distribuzione completa che dovrebbe terminare verso la fine del mese di novembre (indicativamente 3 giorni dopo il 18 novembre).

