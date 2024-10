PC troppo lento? Google Chrome ti avvisa e prova ad aiutarti!

Con il continuo avanzamento tecnologico, quelli che qualche anno fa potevano sembrare degli ottimi PC stanno iniziando ad incorrere in problemi di performance e rallentamenti a causa delle app sempre più pesanti. Per ovviare al problema, Google sta lavorando ad una nuova funzione per il browser Chrome che permetta di provare a risolvere automaticamente i problemi e migliorare le performance.

Il nuovo “Perfomance Detection” di Google Chrome prova a risolvere i problemi per i PC troppo lenti

Crediti: Google

Si chiama “Performance Detection” la nuova funzione di Google Chrome che invia automaticamente un avviso nel momento in cui viene rilevato che il PC non è in grado di supportare determinate schede, offrendo la possibilità di provare a risolvere i problemi di performance. Cliccando su “Fix now“, infatti, il browser proverà a gestire le risorse extra necessarie per far sì che la navigazione torni ad essere agevole e priva di rallentamenti.

Nel caso in cui possediate un PC moderno o comunque senza problemi di performance, è possibile anche disattivare la nuova funzionalità tramite le impostazioni del browser di Google, permettendo di gestire manualmente le risorse allocate alla navigazione e alla gestione delle schede aperte. “Performance Detection” è attualmente in fase di rollout con la versione 130 di Google Chrome.

