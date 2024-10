Addio password dimenticate: su Google Chrome per Android arrivano i password manager

Se siete soliti utilizzare un Password Manager diverso da quello integrato in Google Chrome, finalmente abbiamo delle buone notizie per voi. La compagnia di Big G, infatti, ha annunciato che la versione Android del browser web supporterà molto presto il riempimento automatico di username e password tramite i password manager diversi da quelli già integrati in Chrome.

Google Chrome per Android accoglie finalmente i password manager di terze parti

Crediti: Google

Tramite il blog ufficiale degli sviluppatori di Android, Google ha annunciato che molto presto il browser Chrome sarà in grado di interagire con i Password Manager di terze parti, sfruttando in questo modo il riempimento automatico dei campi dedicati a username e password, senza dover necessariamente importare i dati sul proprio account di Big G. Questo vuol dire che se utilizzare app come LastPass, NordPass, 1Password, Keeper o altri ancora, potrete sfruttare le password salvate direttamente in Google Chrome.

Dalle impostazioni di Android, infatti, sarà possibile selezionare il servizio preferito per password, passkey e autocompletamento, staccandosi dal dover necessariamente utilizzare Google Password Manager. La nuova app predefinita, quindi, potrà interagire con Chrome dopo aver ricevuto l’aggiornamento 131 in uscita il prossimo 12 novembre 2024. Se invece utilizzate la versione beta, fin da ora potete utilizzare la nuova funzione abilitando la flag “chrome://flags#enable-autofill-virtual-view-structure“.

