Con GameSir G8 Plus anche il tablet è perfetto per giocare, a meno di 60€

Appassionato di mobile gaming in cerca di un pad versatile, da utilizzare per qualsiasi piattaforma? GameSir G8 Plus è il controller per smartphone, PC e console, utile perfino per giocare con il tablet: ergonomico, compatibile praticamente con qualsiasi soluzione e in vendita ad un prezzo stracciato!

GameSir G8 Plus: il controller per smartphone, tablet, PC e Switch è in offerta su Geekbuying

Crediti: GameSir

Il controller mobile GameSir G8 Plus costa solo 56,9€: basta riscattare il codice sconto “G8PLUS” su Geekbuying per ottenere il prezzo indicato (anche se come al solito si tratta di una promozione limitata). La spedizione è gratuita, per un risparmio aggiuntivo. Questo pad targato GameSir è una soluzione multipiattaforma: proprio la sua alta compatibilità lo rende un accessorio da avere assolutamente. Smartphone Android, iPhone, PC, Nintendo Switch e perfino tablet: il dispositivo può essere sfruttato a pieno ed offre caratteristiche al top!

Crediti: GameSir

Gli stick analogici sono dotati di Hall Effect (in modo da evitare problemi di drifting) mentre l’impugnatura ergonomica consente una presa salda. Ovviamente non manca la vibrazione e c’è perfino un giroscopio a 6 assi (non a caso è adatto alla Switch). Il gadget è compatibile con dispositivi con dimensioni di 120/215 mm e con schermi da 4,72/8,46″. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

