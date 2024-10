Power Station FOSSiBOT: con i saldi di Halloween risparmi fino a 200€!

Nuova settimana e nuova promozione targata Geekmall, questa volta con tre Power Bank d’eccezione in forse sconto. I saldi tech di Halloween vedono protagonisti FOSSiBOT F1200, F2400 e F3600 Pro: si tratta di stazioni particolarmente apprezzate, dotate di caratteristiche di tutto rispetto e prezzi abbordabili, a partire da meno di 400€!

FOSSiBOT F1200, F2400 e F3600 Pro: tre Power Station per tutte le esigenze, a partire da meno di 400€

Crediti: FOSSiBOT

Il più economico del trittico è FOSSiBOT F1200, proposto a 399€: il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 1.024 Wh ed offre una potenza continua di 1.200W, il tutto in un corpo dal peso di 11,5 kg. Si tratta di un modello particolarmente adatto a viaggi e campeggio, ma può essere utilizzato anche come generatore d’emergenza o per un utilizzo quotidiano. La tecnologia UPS consente un utilizzo continuo, senza interruzioni; la Power Station è in grado di ricaricare fino a 7 dispositivi contemporaneamente, senza disturbare (visto il funzionamento a bassa rumorosità, solo 60 dB). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti all’interno dell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

La scelta di mezzo è FOSSiBOT F2400, in sconto a 799€: la batteria passa al formato extra-large (con un’unità da 2.048 Wh) con una potenza maggiorata, fino a 2.400W. La batteria è realizzata con tecnologia LifePO4 a lunga durata che garantisce oltre 3.500 cicli. Tra le principali caratteristiche abbiamo la funzione UPS (Uninterruptible Power Supply), la ricarica rapida in 1,5 ore, una pratica manopola per regolare in modo intelligenze la potenza in ingresso (in modo da evitare instabilità) e 6 porte in uscita (ciascuna con un coperchio protettivo).

Infine, il modello di punta: FOSSiBOT F3600 Pro è la Power Station per chi cerca solo il meglio e la massima potenza, in promozione a 1.599€ (con uno sconto di ben 200€ utilizzando il coupon presente nel box in basso). Questo dispositivo è versatile ed adattabile: a bordo è presente una batteria LiFePO4 da 3.840 Wh mentre la potenza in uscita si spinge fino a 3.600W. La stazione supporta il collegamento con due pacchi batteria aggiuntivi, per un totale di 11.520 Wh. La ricarica avviene in 1,5 ore, per oltre 6.500 cicli supportati; è possibile alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente mentre le ruote posteriori e la maniglia retrattile consentono di spostarlo con la stessa facilità di un trolley.

