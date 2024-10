Epic porta Google e Samsung in tribunale: Auto Blocker danneggia gli sviluppatori?

Tim Sweeney sembra essere particolarmente affezionato alle aule di tribunale, tanto da averci passato gli ultimi anni in compagnia di Apple e Google e probabilmente anche in prossimi accompagnato ancora una volta da Big G e questa volta anche Samsung. Epic Games, infatti, ha di nuovo fatto causa all’azienda statunitense e quella coreana per un recente cambiamento avvenuto sugli smartphone e tablet della serie Galaxy.

Epic contro le nuove politiche anti-sideload di Samsung e Google

Crediti: Epic

Recentemente Samsung ha introdotto sui propri smartphone e tablet e una nuova funzione denominata “Auto Blocker” che permette l’installazione di app tramite sideload soltanto dalle fonti autorizzate. Il lancio di questa nuova funzione (e la sua attivazione predefinita sui dispositivi Samsung) aveva già portato Epic a rimuovere Fortnite dal Galaxy Store, ma sembra proprio che la vicenda finirà per risolversi nuovamente in un’aula di tribunale.

“Stiamo intentando una causa contro Google e Samsung per gli sforzi coordinati per bloccare la concorrenza nella distribuzione di app sui dispositivi Samsung con la funzionalità Auto Blocker di default di Samsung. Auto Blocker è l’ultimo di una lunga serie di accordi in cui Google e Samsung hanno concordato di non competere per proteggere il potere monopolistico di Google” ha annunciato Epic Games in una nota alla stampa

“Se avessimo combattuto Epic contro Apple ed Epic contro Google basandoci unicamente sui privilegi speciali che Epic avrebbe ottenuto, forse le discussioni di conciliazione con Apple e Google avrebbero potuto essere fruttuose. Ma se lo avessimo fatto, avremmo venduto tutti gli sviluppatori” ha dichiarato Tim Sweeney, asserendo di star combattendo ancora una volta per tutti gli sviluppatori.

La vicenda quindi finirà inevitabilmente in tribunale, ma questa volta sarà particolarmente interessante capirne l’esito: le funzioni come Auto Blocker verranno dichiarate “illegali“, oppure Epic dovrà rassegnarsi? Lo scopriremo soltanto tra qualche mesi (o forse anno).

