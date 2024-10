ENGWE Engine X in promo: fat bike pieghevole con accessori in regalo!

La bici elettrica per le tue avventure su strade sterrate si chiama ENGWE Engine X: robusta e dotata di una struttura pieghevole, ora in offerta con coupon su Geekbuying con un regalo e l’immancabile spedizione EU (per ricevere il tuo nuovo veicolo con la massima celerità).

La fat bike ENGWE Engine X scende di prezzo con questo coupon e c’è un set di accessori in regalo

Con ENGWE Engine X affronti ogni strada senza timore grazie agli pneumatici rinforzati: si tratta di una fat bike robusta, ma con i vantaggi di un formato “compatto” (parliamo di un modello in stile BMX con struttura pieghevole). Facile da trasportate e in grado di dare grandi soddisfazioni, la bici elettrica scende a 1.099€ su Geekbuying con il coupon “NNNIT10142“; è presente sia la spedizione gratis dall’Europa che un pratico set di accessori in regalo!

Dal design pieghevole e dotata di pneumatici robusti da 20 x 4″, ENGWE Engine X è adatta sia agli spostamenti in città che su strade più problematiche. La batteria da 48V 13Ah garantisce un’autonomia fino a 50/60 Km in modalità elettrica e fino a 100 Km in quella assistita. Il resto del comparto comprende un motore brushless da 250W, uno schermo LCD, un pratico ammortizzatore anteriore ed uno centrale, doppi freni a disco. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

