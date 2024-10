ECOVACS N20 PRO Plus: risparmi 100€ con Coupon Amazon, aspettando la Festa delle Offerte Prime!

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Il mese di ottobre vede il ritorno di uno degli eventi più apprezzati: la Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per mettere le mani sul meglio della tecnologia e non solo, ovviamente su tantissimi prodotti con spedizione Amazon Prime (quindi con tanti vantaggi per gli utenti). Tra i protagonisti dell’evento troviamo ECOVACS che inizia a scaldare il motori con un Coupon di 100€ sull’acquisto di N20 PRO Plus, robot aspirapolvere di ultima generazione dotato di una potenza sopra le righe e funzionalità intelligenti!

ECOVACS N20 PRO Plus apre le danze: è la prima occasione top in vista della Festa delle Offerte Prime di Amazon

Crediti: ECOVACS

Elegante e stiloso, accompagnato da una base di svuotamento e dotato di controlli smart tramite l’app per telefono: ECOVACS N20 PRO Plus è in promozione a soli 399€, fino al 13 ottobre. Basta mettere la spunta alla voce “Applica Coupon 100€” per ottenere lo sconto: in questo modo il prezzo scenderà da 499€ a 399€, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime! Il robot aspirapolvere è una soluzione senza sacchetto, con tecnologia PureCyclone ed una potenza di aspirazione di ben 8.000 PA. La base di ricarica e auto-pulizia ha una capienza di 1.5 litri, pari a circa 45 giorni di utilizzo. Il sistema di filtraggio a 4 stadi cattura la polvere con efficacia; in questo modo le pulizie non vanno a compromettere la qualità dell’aria che respiri dato che non ci sono emissioni “sporche”. Se non visualizzi il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Un’altra caratteristica imperdibile è la presenta di una spazzola ZeroTangle: la spazzola principale ha una forma a spirale ed una struttura a V con setole anti-statiche. La struttura a doppio pettine è utile per districare peli e capelli dalla spazzola mentre l’aspirazione ad alta potenza rimuove qualsiasi traccia di sporco. Insomma, l’alleato perfetto contro capelli e i peli dei nostri amici a quattro zampe. Il robot aspirapolvere ha anche la funzione di lavapavimenti: la tecnologia OZMO Pro 2.0 garantisce la massima igiene grazie ad una pressione di 6N e strofinando le superfici ad alta velocità

Crediti: ECOVACS

ECOVACS N20 Plus sarà in sconto nei giorni 8 e 9 ottobre, in occasione della Festa delle Offerte Prima: il prezzo scenderà a soli 349€ invece di 399€, quindi non resta che attendere l’evento di Amazon! Il robot aspirapolvere offre le stesse caratteristiche della versione maggiore, ma rinuncia al sistema OZMO Pro 2.0: la funzione lavapavimenti è comunque presente. Tra le altre funzioni abbiamo una potenza top da 8.000 PA, la dock di svuotamento da 1.5 litri, la spazzola anti-grovigli ZeroTangle e tanto altro. La tecnologia TrueMapping è in grado di mappare rapidamente l’ambiente, pianificando in modo intelligente le pulizie; grazie ad un’autonomia fino a 300 minuti il robottino è in grado di agire per tutta la casa senza intoppi.

Crediti: ECOVACS

L’appuntamento con le offerte ECOVACS è fissato per i giorni 8 e 9 ottobre: tra le occasioni attive durante la Feste delle Offerte Prime non mancheranno sconti sulla famiglia T30. Il modello DEEBOT T30 PRO OMNI sarà in promo a 699€ invece di 999€, T30 OMNI (Black) scenderà a 569€ anziché 899€ mentre T30S PRO OMNI potrà essere acquistato a 799€ (contro i 1.099€ del prezzo base).

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

