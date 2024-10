DEEBOT T30 Pro Omni al 40% di sconto e non solo: le occasioni ECOVACS per la Festa delle Offerte Prime!

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Dopo la ghiotta anteprima dei giorni scorsi, finalmente l’evento tanto atteso è arrivato: la Festa delle Offerte Prime ti permette di acquistare su Amazon il meglio della tecnologia targata ECOVACS a prezzi super convenienti, con sconti che arrivano anche fino al 45%! Tra i protagonisti della promo troviamo ECOVACS DEEBOT T30 Pro Omni, T30 Omni e T30S Pro: sono robot aspirapolvere e lavapavimenti per prestazioni al top, in grado di trasformare le pulizie di casa in un momento di relax.

ECOVACS DEEBOT T30 Pro Omni, T30 Omni e T30S Pro in sconto su Amazon: robot aspirapolvere e lavapavimenti a prezzo super

Crediti: ECOVACS

Il modello ECOVACS DEEBOT T30 Pro Omni è uno dei più apprezzati dagli utenti e il motivo è chiaro: un robottoino al alte performance, in grado di aspirare a tutta potenza e di lavare i pavimenti con estrema cura. Il dispositivo scende a 699€ su Amazon (nei giorni 8 e 9 ottobre), con un risparmio del 40%! DEEBOT T30 Pro Omni offre tante caratteristiche e funzioni al top, per un’esperienza di pulizia premium: il robottino ha una potenza di aspirazione di ben 11.000 PA, più che sufficiente per rimuovere anche lo sporco più ostinato e per pulire a fondo i tappeti. La funzione di lavapavimenti si avvale del sistema di lavaggio adattivo dei bordi TruEdge (con una prossimità di 1 mm). La spazzola con tecnologia ZeroTangle previene la formazione di grovigli di peli e capelli mentre i sistemi TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0 garantiscono una navigazione senza problemi; il robottino evita gli ostacoli con precisione ed è in grado di mappare rapidamente gli ambienti e di pianificare in modo intelligente il percorso di pulizia ottimale. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell’articolo) prova a disattivare AdBlock).

Merita una menzione a parte ma Mini OMNI Station, la base di ricarica che accompagna il dispositivo. A questo giro ECOVACS ha optato per una stazione più compatta, con una riduzione del 30% del volume rispetto alla precedente generazione. La base di occupa della ricarica del robottino, ma anche dello svuotamento del contenitore dello sporco e del riempimento del serbatoio dell’acqua pulita.

Crediti: ECOVACS

Anche il modello ECOVACS DEEBOT T30 Omni è il promo per la Festa delle Offerte Prime, con uno sconto del 33% nei giorni 8 e 9 ottobre (569€ invece di 899€). Si tratta della versione standard del robot visto poco sopra, in questo caso sprovvisto dell’assistente vocale YIKO e delle tecnologie Intelligent Deep Mopping. Il resto delle caratteristiche resta invariato: si tratta quindi di una soluzione ad alte performance con aspirazione da 11.000 PA, una stazione Omni compatta e completa a tutto tondo, il lavaggio TruEdge, la spazzola ZeroTangle e tanto altro ancora!

Il terzo membro della serie in sconto è ECOVACS T30S PRO, ancora più premium e con caratteristiche esclusive: il prezzo è di 799€ (invece di 1.099€), con un risparmio del 27% fino al 9 ottobre. Ma cosa cambia con questa versione? Le specifiche di punta restano le stesse: parliamo di un robot aspirapolvere con una potenza di 11.000 PA e una spazzola ZeroTangle, contro grovigli di peli e capelli. La tecnologia TruEdge è l’ideale per una pulizia profonda dei bordi mentre il sistema di lavaggio istantaneo AI è in grado di rilevare le macchie più evidenti sul pavimento ed agire in modo rapido ed efficiente.

Crediti: ECOVACS

Il robottino presenta anche la tecnologia AIVI 3D 2.0, il top per il rilevamento degli ostacoli: il dispositivo utilizza la luce strutturata per individuare i contorni tridimensionali degli oggetti, acquisendo in tempo reale le informazioni sulla profondità. Il sollevamento delle spazzole fino a 9 mm tiene al sicuro dall’acqua moquette e tappeti. La stazione Omni si fa più evoluta e occupa necessariamente più spazio: oltre all’auto-pulizia del contenitore dello sporco c’è anche il sistema di lavaggio delle spazzole rotanti (con acqua calda a 70°C). La stazione ospita un doppio serbatoio, uno per l’acqua sporca e uno con quella pulita (per “ricaricare” il robottino).

Le occasioni ECOVACS per la Festa delle Offerte Prime non finiscono qui: DEEBOT X5 Omni (Black) è in promozione a 899€, insieme a X5 Pro (1.099€) e al modello N20 Pro Plus (Black) a 399€. Questi tre robot sono in sconto fino al 13 ottobre; c’è spazio anche per DEEBOT N20 Plus a 349€, ma in questo caso l’iniziativa è valida fino a 9 ottobre. Per scoprire tutte le offerte ECOVACS su Amazon dai un’occhiata a questa pagina: ci sono sconti su tanti prodotti, anche fino al 45%!

Contenuto realizzato in collaborazione con ECOVACS.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le