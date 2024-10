Ormai i top di gamma con Snapdragon 8 Elite hanno iniziato a spuntare come funghi: dopo Xiaomi 15 e Honor Magic 7, tocca anche alla compagnia di Pete Lau dire la sua. Vuoi mettere le mani sul flagship di nuova generazione? Allora continua a leggere per scoprire dove comprare OnePlus 13, fresco di lancio in patria!

OnePlus 13: dove comprare il top di gamma di ultima generazione

Crediti: OnePlus

Nonostante un look simile a quello del predecessore, il nuovo top di OnePlus appare più elegante e raffinato. Merito dei vari accorgimenti estetici e sicuramente anche del nuovo display con micro curvature su quattro lati, che donano un tocco di stile aggiuntivo. Bello, potente (grazie allo Snapdragon 8 Elite), equipaggiato con una batteria super e fotocamere Hasselblad: ecco dove comprare OnePlus 13, ovviamente anche con un occhio al risparmio!

GizTop

Domande frequenti su OnePlus 13

OnePlus 13 è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, disponibile in cinese e inglese (più varie lingue asiatiche). OnePlus 13 ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. OnePlus 13 supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OnePlus 13? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

OnePlus 13 – Scheda tecnica

dimensioni di 162,9 x 76,5 x 8,9/8,5 mm per un peso di 210/213 grammi

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved OLED LTPO a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Crystal Shield, 510 PPI, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 4.500 nit (1.600 nit tipica), DisplayMate A++

a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Crystal Shield, 510 PPI, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 4.500 nit (1.600 nit tipica), DisplayMate A++ Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore (9.925 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W (entrambe anche inverse, da 5W cablata e da 10W senza fili)

con ricarica da e wireless da (entrambe anche inverse, da 5W cablata e da 10W senza fili) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con Sony LYT-808 , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare/macro LYT-600 (120°), teleobiettivo a periscopio LYT-600 con zoom ottico 3X

(f/1.6-2.0-2-6) con Sony , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare/macro LYT-600 (120°), LYT-600 con zoom ottico 3X selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Alert Slider, 4 microfoni per la riduzione del rumore in chiamate

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

