Disney+ dice addio agli acquisti in-app: come cambia il pagamento dell’abbonamento

Disney sembra essere pronta a capitalizzare al massimo il recente aumento dei prezzi del proprio servizio di streaming rimuovendo la possibilità di acquistare gli abbonamenti in-app sulle piattaforme di Apple. Il colosso statunitense, infatti, pur approfittando di una tariffa speciale, era comunque obbligata a pagare una commissione all’azienda di Cupertino per ogni acquisto avvenuto tramite l’app ufficiale.

Gli utenti Apple non potranno più acquistare gli abbonamenti Disney+ dall’app

In questi giorni la compagnia guidata da Bog Iger ha annunciato l’ennesimo aumento di prezzo per gli abbonamenti di Disney+, ma prima che il nuovo listino entri in vigore sembra essere prevista una nuova mossa per massimizzare i futuri introiti. Disney, infatti, ha rimosso la possibilità di acquistare nuovi abbonamenti tramite l’app ufficiale su iOS (in-app purchase), eliminando in questo modo la commissione del 15% da recapitare ad Apple per ogni nuova sottoscrizione o rinnovo che gli utenti effettuano tramite la piattaforma di Cupertino.

Cosa cambierà per gli utenti? Per il momento poco o nulla: chi ha un abbonamento acquistato tramite App Store di Apple potrà mantenere il metodo di pagamento e continuerà a ricevere gli addebiti per la sottoscrizione direttamente sulla piattaforma, mentre i nuovi utenti verranno re-indirizzati al sito ufficiale dove potranno acquistare un nuovo abbonamento in modo diretto.

Al momento la rimozione degli acquisti in-app sembra essere prevista soltanto per iOS e App Store, mentre rimarrebbe ancora attiva la possibilità di sottoscrivere un abbonamento tramite Google Play Store su Android.

