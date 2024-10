Disney+ segue Netflix: aumentano i prezzi degli abbonamenti in Italia

I servizi streaming disponibili ormai da anni fanno parte della vita degli utenti, favorendo i momenti di svago e di aggregazione. Da qualche giorno però fioccano i malumori, soprattutto tra gli abbonati a Disney+: la piattaforma infatti ha deciso di aumentare il prezzo mensile dei piani di abbonamento in Italia, con due soluzioni sulle tre disponibili che dunque costeranno di più anche su base annua.

Disney+ salgono i prezzi dei piani di abbonamento, resta invariata la soluzione con pubblicità incluse

Crediti: Disney+

Aumenta in Italia il listino di Disney+, piattaforma streaming in netta crescita che ormai segue a ruota il dominio di Netflix e Prime Video. Secondo quanto riportato ufficialmente, gli utenti dovranno pagare di più ogni mese: l’aumento riguarda solo ed esclusivamente i piani Standard senza pubblicità e Premium. Il primo sale di 1€ e passa da 8,99 a 9,99€ mensili, mentre il secondo, che aumenta di 2€, passa da 11,99 a 13,99. A risentirne sono dunque anche i prezzi annuali che lievitano rispettivamente fino a 99,90€ e a 139,99€.

La passa liscia infine solo il piano Standard con pubblicità che costerà ancora 5,99 al mese. Da ricordare che questa soluzione è praticamente uguale al piano Standard senza pubblicità: entrambi gli abbonamenti infatti offrono la qualità video in Full HD a 1080p, audio 5.1 e fino a 2 dispositivi utilizzabili in contemporanea. Nel caso dell’abbonamento Premium invece, gli utenti Disney+ possono beneficiare di 4 dispositivi connessi in contemporanea e della qualità video che arriva fino al 4K con Dolby Atmos.

