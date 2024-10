Tronsmart Sounfii Q20: le cuffie over-ear con ANC a soli 23€ con questo coupon

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie che possano proteggervi dai rumori più fastidiosi che ogni giorno interrompono la vostra musica preferita, allora l’offerta di oggi di Geekbuying potrebbe proprio fare al caso vostro. Grazie alla combinazione di offerta lampo e codice sconto, infatti, le cuffie Tronsmart Soundfii Q20 possono essere acquistate ad un prezzo estremamente vantaggioso!

Le cuffie Tronsmart Sounfii Q20 costano soltanto 23€ con il coupon di Geekbuying

Crediti: Tronsmart

Le cuffie Tronsmart Soundfii Q20 offrono un design over-ear con morbidi cuscinetti che avvolgono l’orecchio per garantire l’isolamento dai rumori. Grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC), infatti, queste cuffie possono facilmente eliminare i rumori esterni più fastidiosi, in modo da lasciarci concentrare sulla nostra musica preferitia. Con un driver da 40mm, codec audio SBC e connessione Bluetooth 5.3, le cuffie assicurano un’ottima riproduzione musicale, con un audio ricco e dettagliato.

Per gli amanti della personalizzazione, inoltre, l’app Tronsmart permette la selezione dei preset per ogni tipo di musica, con la possibilità di creare anche un equalizzatore personalizzato che si adatti ad ogni esigenza. Le cuffie sono anche dotate di microfono, quindi sarà possibile ricevere ed effettuare telefonate senza dover necessariamente riprendere lo smartphone in mano. La batteria da 500 mAh, inoltre, assicura fino a 60 ore di autonomia (senza ANC), con una ricarica USB-C che ripristina la batteria in appena 2 ore e mezza.

Le cuffie Tronsmart Soundfii Q20 sono disponibili oggi su Geekbuying al prezzo di 23.50€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store ed è completamente gratuita.

