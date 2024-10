Il nuovo giubbotto Xiaomi TENGOO ti riscalda in 23 punti e costa solo 45€

Il brand TENGOO – uno dei marchi conosciuti inizialmente grazie alla piattaforma Xiaomi YouPin – è tornato, in occasione del periodo autunnale. Il nuovo giubbotto riscaldante TENGOO HZ-23 è l’ultima aggiunta alla linea di abbigliamento tech della compagnia: il prezzo scende sotto i 50€ grazie al codice sconto dedicato!

Codice sconto TENGOO HZ-23: è il nuovo giubbotto riscaldante del brand di Xiaomi YouPin

Crediti: TENGOO

Riscattando il coupon “BGFRITHZ23“, il nuovo giubbotto riscaldante TENGOO HZ-23 (da Xiaomi YouPin) scende a soli 44€: per la spedizione è prevista una cifra irrisoria ed è quasi gratuita! Ma cosa cambia tra questa versione del giubbotto e quelle disponibili in precedenza? L’ultima incarnazione del giaccone è ancora più calda: a questo giro l’azienda asiatica ha aggiunto ben 23 zone riscaldate, in modo da essere avvolti dal calore. In questo modo il freddo pungete dell’inverno non sarà di certo un problema.

Crediti: TENGOO

Per gli utenti che si approcciano per la prima volta a questo tipo di prodotto, il giaccone presenta una tasca in cui inserire una power bank (non compresa). Questa serve ad alimentare le 23 aree riscaldate, tramite un apposito pulsante. Il capo può essere lavato senza alcun problema, anche in lavatrice: basta rimuovere la power bank e chiudere la tasca ed il giubbotto è pronto per il lavaggio. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le