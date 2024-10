Retroid Pocket 4 Pro è la retro console premium con Android 13 e 8/128 GB

Il mondo delle retro console è sempre più ricco di prodotti interessanti, ovviamente con un occhio all’effetto nostalgia, ma senza disdegnare soluzioni hardware più prestanti. Retroid Pocket 4 Pro appartiene alla categoria delle retro console premium, in grado di offrire un’esperienza completa a tutto tondo e senza i compromessi delle soluzioni più economiche: ecco come risparmiare grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying!

Codice sconto Retroid Pocket 4 Pro: la retro console top scende di prezzo con questo coupon

Crediti: Retroid

Retroid Pocket 4 Pro è una retro console dal sapore nostalgico: la colorazione Gray richiama i colori del Super Nintendo, con un effetto finale davvero piacevole. Nonostante lo sguardo al passato si tratta di un modello con specifiche di fascia media con il processore D1100 di MediaTek, 8 GB di RAM, 128 GB di storage (espandibili tramite micro SD) e Android 13 lato software. Il dispositivo monta uno schermo da 4.7″ con risoluzione HD (1.334 x 750 pixel), ovviamente un pannello touch. Per la connettività abbiamo sia il WiFi 6 che il Bluetooth 5.2, oltre al supporto DisplayPort tramite USB-C. L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh ed è presente una ventola di raffreddamento. Per i controlli abbiamo una croce direzionale, due stick analogici (con Hall Effect), la pulsantiera ABXY, due trigger superiori e vari bottoni aggiuntivi.

Crediti: Retroid

La migliore occasione dedicata alla retro console Retroid Pocket 4 Pro arriva da Geekbuying: il dispositivo è in offerta ed è possibile ricevere uno sconto aggiuntivo con il codice “NNNRP4P” (da riscattare al momento del checkout). In questo modo il prezzo scenderà a 229€, con tanto di spedizione gratis: un’occasione, visto il comparto a bordo della retro console. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

