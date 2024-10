Questa pistola massaggiante costa solo 20€: occasione all’insegna del relax!

Chi fa allenamento sa bene che una pistola massaggiante può essere un vero toccasana, sia da tenere in casa che da portare con sé durante una sessione di fitness. Si tratta di un dispositivo utile per rilassare i muscoli tesi e trovate un modello economico e performance è sicuramente una manna dal cielo: KONKA V19 è da prendere al volo, ora in offerta con codice sconto ad un prezzo stracciato!

KONKA V19 è la pistola massaggiante low budget, ora in offerta con codice sconto e spedizione gratis

La pistola massaggiante KONKA V19 costa solo 20€: basta utilizzare il codice sconto “BGROTKNV19” da riscattare sullo store Banggood. Inoltre è presente anche la spedizione gratis. Il dispositivo è accompagnato da sei testine, utili per differenti gruppi muscolari (in modo da beneficiare di un massaggio completo a tutto tondo). Dotata di sei livelli di velocità, la pistola massaggiante permette un uso mirato e personalizzato in base alle esigenze. La batteria da 1.200 mAh si ricarica tramite un ingresso USB-C, mentre il funzionamento a basso rumore (meno di 45 dB) contribuisce a rendere l’utilizzo ancora più rilassante. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

