Nothing Phone (2a) Plus al miglior prezzo: quasi 80€ di sconto da MediaWorld

Il tuo nuovo mid-range potente ed affidabile si chiama Nothing Phone (2a) Plus: performance e stile, grazie ad un look unico nel suo genere, giocando al ribasso. Qui trovi le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto: a questo giro il prezzo più conveniente arriva in flash sale da MediaWorld!

Nothing Phone (2a) Plus: le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Nothing

L’ultimo modello del brand di Carl Pei, Nothing Phone (2a) Plus, scende al miglior prezzo di sempre: solo 369€ grazie alla promozione di MediaWorld, ovviamente con spedizione direttamente dall’Italia. Per ottenere il prezzo indicato bisogna essere iscritti a MediaWorld Club (lo sconto sarà applicato al checkout): niente paura, dato che unirsi al programma fedeltà dello store è gratis e richiede una manciata di minuti (lo trovi a questa pagina).

Dimensioni di 161,74 x 76,32 x 8,55 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7530 Pro a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (2 x 3,0 GHz A715 + 6 x A510)

GPU ARM Mali-G610

12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256 GB di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

di memoria UFS 2.2 o 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 50W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide 114°

(f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide 114° Selfie camera S5KJN1 da 50 MP (f/2.2)

(f/2.2) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.6, 3 anni di major update e 4 di patch di sicurezza

