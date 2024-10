Un monitor da gaming curvo 2K a 165 Hz? Bastano meno di 160€!

Sei in cerca di uno schermo per giocare ma punti ad una soluzione accessibile, con un occhio al risparmio? KTC H27S17 è il monitor da gaming low budget, adatto a tutte le tasche: ora è in offerta con codice sconto ad un prezzo super, con spedizione EU. Un’occasione irrinunciabile dato che parliamo di un modello 2K a 165 Hz!

KTC H27S17 è il monitor da gaming dal prezzo super accessibile, in offerta con codice sconto

Gli appassionati di gaming sanno bene quanto è importante avere lo schermo giusto per giocare. Una macchina potente è di certo il primo passo fondamentale, ma il monitor rende l’esperienza finale memorabile. KTC H27S17 rappresenta il giusto compromesso: parliamo di una soluzione da 27″ con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), con curvatura 1500R, tempo di risposta da 1 ms ed un refresh rate a 165 Hz.

Non manca il supporto FreeSync e G-Sync, così come la modalità Low Blue per proteggere gli occhi dall’affaticamento dovuto alle luci blu. Insomma, si tratta di un modello completo, ma proposto ad una cifra super invitante! Vuoi saperne di più per una panoramica a tutto tondo? Allora dai un’occhiata anche alla nostra recensione.

Il monitor da gaming curvo KTC H27S17 è disponibile in offerta su Geekbuying con il codice sconto “72PLIL8Q“, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Il prezzo scende a soli 159,9€: un’occasione davvero imperdibile per completare la tua postazione con un monitor economico, ma dalle caratteristiche top. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

