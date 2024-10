Questa dash cam 4K ti tiene al sicuro mentre guidi e costa solo 44€

Massima sicurezza in ogni momento con la dash cam iMars X22: riprese in 4K, con un angolo di visione ampio e varie funzionalità utili. Il prezzo? Meno di 50€ su Banggood, con coupon e spedizione quasi regalata!

Codice sconto iMars X22: la dash cam 4K in offerta è da prendere al volo a questo prezzo

Crediti: iMars

La dash camera iMars X22 è una soluzione economica e conveniente: il prezzo è di soli 44€ con il codice sconto “BGAnnivX22“, con spedizione a meno di 1€. Si tratta di un dispositivo adatto a qualsiasi veicolo, equipaggiato con un sensore in grado di effettuare riprese video in 4K e con un campo visivo di 175°. La telecamere entra in funzione all’avvio dell’auto ed è operativa per tutto il tempo della guida; la tecnologia G-Sensor è utilissima in caso di sinistro (dato che impedisce la cancellazione automatica di immagini e video, proteggendo automaticamente il file). La registrazione in loop, infatti, sovrascrive i file più vecchi, in modo da avere sempre una registrazione continua durante l’utilizzo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

