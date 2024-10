BlitzWolf V10: il nuovo proiettore debutta a meno di 90€ con Coupon

Il nuovo proiettore economico BlitzWolf V10 debutta su Banggood, subito in offerta lancio: grazie al codice sconto dedicato il prezzo diventa ancora più appetibile, ma attenzione perché si tratta di una promozione dedicata solo ad un numero limitato di unità!

Codice sconto BlitzWolf V10: il proiettore economico e completo, fresco di lancio e subito in offerta con Coupon

Crediti: BlitzWolf

Il proiettore BlitzWolf V10 fa il suo debutto a meno di 100€ sullo store Banggood: tuttavia in risparmio aumenta utilizzando il codice sconto “BGBV10“. Una volta riscattato, il prezzo scende a soli 85€: una cifra decisamente appetibile viste le caratteristiche del dispositivo e inoltre è anche presente la spedizione gratis. Hai intenzione di mettere le mani sul nuovo proiettore? Allora affrettati, dato che l’offerta lancio ha una durata limitata.

Crediti: BlitzWolf

Per quanto riguarda le caratteristiche di BlitzWolf V10, si tratta di un proiettore economico ma dotato di buone caratteristiche per la sua fascia di prezzo. Il dispositivo offre una risoluzione nativa in Full HD, una luminosità di ben 7.000 Lumen, messa a fuoco e correzione trapezoidale (entrambi manuali), connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi Dual Band (2.4G/5G). Ovviamente non manca la possibilità di collegarlo allo smartphone (Android e iOS), il tutto in un formato per nulla ingombrante. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

