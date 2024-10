Questi auricolari wireless con ANC costano solo 13€ su Amazon

Chi ama la musica oggi ha trovato l’offerta che fa al caso proprio grazie ad un prodotto offerto in sconto su Amazon: gli auricolari AirNora 2 prodotti dal marchio Baseus sono disponibili con un coupon da applicare che rende il prezzo molto allettante. Tra le loro caratteristiche principali ecco anche la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Gli auricolari wireless Baseus AirNora 2 hanno ANC, audio spaziale e modalità trasparenza: ora costano meno della metà su Amazon

Crediti: Baseus

Con un design realizzato all’insegna dell’ergonomia, gli AirNora 2 di Baseus arrivano su Amazon in sconto nella colorazione arancione. Il loro peso di soli 4,25 grammi li rende estremamente leggeri facendoli diventare una soluzione utile per l’uso quotidiano e anche per l’attività sportiva. Sono dotati del Bluetooth 5.3 e promettono una rapidità estrema nell’accoppiamento al dispositivo in uso, offrendo peraltro più di 30 ore di autonomia massima raggiungibili con solo un’ora di ricarica. Questa possibilità è garantita dalla custodia, anch’essa in tonalità arancio e dotata di un piccolo specchio interno che offre al pubblico femminile ad esempio la possibilità di ravvivare il make-up durante la giornata.

I punti di forza però, oltre al peso e al design, sono rappresentati anche dalla presenza della tecnologia ANC che sopprime i rumori fino a 42 dB, dalla modalità trasparenza che permette di ascoltare l’ambiente circostante come se non si indossasse alcun auricolare, e dall’audio spaziale. Quest’ultimo si basa sulla tecnologia Baseus Intelligent Spatial Audio (BISA) e migliora ulteriormente l’esperienza, facendo sentire l’utente avvolto da ciò che ascolta. Oggi il prezzo su Amazon crolla a soli 13,99€ grazie al coupon disponibile: basta infatti cliccare sulla casella sotto il prezzo per ridurlo di 10€. Da ricordare che il costo di listino di questi AirNora 2 era inizialmente di 39,99€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

