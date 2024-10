ASUS ROG Ally con Z1 Extreme in super sconto su AliExpress: meno di 450€!

Il mondo delle console portatili sta vivendo un vero e proprio rinascimento, iniziato da lancio di Steam Deck di Valve. Il proliferare di questa console ha visto anche la nascita di ASUS ROG Ally, un PC ibrido dotato di un potentissimo chipset AMD ed in grado di sfruttare la compatibilità di Windows 11 per eseguire qualsiasi gioco moderno: ecco le migliori occasioni (in offerta lampo o con codice sconto) per mettere le mani su questa particolare console portatile.

ASUS ROG Ally: le migliori occasioni sul PC console da gaming portatile, in offerta lampo o con codice sconto

ASUS ROG Ally è dotata della APU AMD Ryzen Z1 Extreme, basata sull’architettura Zen 4 e RDNA 3 con 8 core e 16 thread. La console è in grado di sfruttare una GPU con una potenza di 8.6 Teraflop, affiancata da 16 GB di RAM LPDDR5 in dual-channel e 512 GB di spazio di archiviazione su SSD PCIe Gen4. Come già accennato in precedenza, a differenza di Steam Deck, questo PC console ibrido utilizza Windows 11 come sistema operativo e quindi è estremamente più compatibile con i giochi moderni rispetto a Steam OS (che comunque si difende egregiamente). Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla nostra recensione!

La console portatile ASUS ROG Ally con Z1 Extreme è disponibile su AliExpress al prezzo di 447,51€ grazie all’offerta lampo e al coupon che trovate qui sotto: un’occasione imperdibile da non lasciarsi sfuggire per iniziare subito a giocare anche in mobilità.

