ANBERNIC RG406V è la retro-console tascabile ma incredibilmente potente

Nel corso degli ultimi anni Anbernic è diventato uno dei principali produttori di retro-console al mondo, portando sempre un tocco di innovazione ad ogni nuovo modello. Con ANBERNIC RG406V, la compagnia cinese torna sul sistema operativo Android offrendo agli utenti una console tascabile incredibilmente potente ad un prezzo davvero molto interessante.

ANBERNIC RG406V in sconto: il miglior prezzo disponibile su Geekbuying

Crediti: Anbernic

ANBERNIC RG406V è un retro-console con display IPS touch-screen da 4″ con risoluzione HD (960 x 720 pixel) che permette di affiancare i controlli touch a quelli fisici. Il dispositivo, infatti, è dotato di due levette analogiche con Hall-Effect che prevengono i fenomeno del drifting, a cui sono affiancati i tasti in configurazione XABT e il D-PAD. Sul retro non mancano quattro grilletti, che sostituiscono i due dorsali per una migliore ergonomia.

Sotto la scocca batte il cuore del chipset Unisoc T820 con processo di produzione a 6nm, CPU octa-core e GPU Mali-G57, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X ed uno spazio di archiviazione da 128 GB su memoria UFS 2.2. Questa configurazione permette di giocare a titoli del passato senza alcun tipo di problema, sfruttando tutti gli emulatori compatibili con il sistema operativo Android 13.

ANBERNIC RG406V è disponibile oggi in offerta su Geekbuying, grazie al codice sconto che trovate qui sotto, al prezzo di 189€. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre brand ed è totalmente gratuita.

