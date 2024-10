Arc Search sbarca sul Play Store: il browser con AI arriva ufficialmente su Android

La voglia di provare qualcosa di nuovo è tipica degli utenti Android, i quali scelgono questo sistema operativo proprio per avere modo di non precludersi alcuna possibilità in merito ad app e contenuti vari. Sebbene Google Chrome sia notoriamente il browser web più famoso, non manca mai la voglia di testare una nuova esperienza. Ecco dunque che Arc Search, dopo aver rubato l’attenzione degli utenti iOS, arriva ufficialmente sul Play Store di Google.

Arc Search, il browser web minimalista che porta le sue funzioni AI anche agli utenti Android: ora è ufficiale

Crediti: Arc Search @ Google Play Store

Poco meno di un mese fa, Arc Search è spuntato in formato apk sul web, consentendo a tutti di poterlo scaricare in anteprima sul loro dispositivo Android. Oggi invece suona tutt’altra musica dalle parti degli utenti del robottino verde: il browser dal design moderno e minimalista è disponibile sul Play Store di Google nella sua versione open beta (scaricalo tramite questo link).

Per chi non lo conoscesse, si tratta della versione mobile di Arc Browser e già in precedenza è arrivato alla corte degli utenti in possesso di un iPhone, di un Mac e dei dispositivi Windows. Ora anche gli utenti Android possono testare un’esperienza diversa dal solito, basata fortemente sull’intelligenza artificiale. Arc Search infatti consente di effettuare una ricerca differente rispetto agli altri browser: basta digitare ciò che si desidera e poi premere il tasto “Browse for me“. In questo modo verranno fuori risultati con un sommario sviluppato dall’AI con tutti i dettagli più importanti tra nozioni, filmati e curiosità. Chiunque volesse provarlo dunque, può farlo liberamente, anche se essendo una versione open beta, potrebbe esserci qualche bug.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le