Il nuovo Apple Watch Series 10 smontato: è più difficile da riparare?

È passato quasi un mese da quando i nuovi Apple Watch Series 10 sono stati presentati ufficialmente a Cupertino. Oltre ad apprezzarne le qualità, sarebbe utile valutarne anche la cosiddetta “riparabilità“, ovvero quanto i nuovi smartwatch del colosso americano siano semplici da aggiustare in caso di guasto o danni accidentali. A pensarci è stato il team di iFixit che, dopo un minuzioso smontaggio del dispositivo, ha segnalato non poca difficoltà.

Apple Watch Series 10 non è semplice da riparare se si rompe

Crediti: iFixit @ YouTube

Il design di Apple Watch Series 10 è effettivamente cambiato, sebbene qualcuno non se ne sia accorto. Rispetto al modello precedente presentato nel 2023, questo mostra una scocca più sottile e un display più grande in ognuna delle sue varianti. Per saperne di più, andando a scavare nelle viscere del prezioso orologio, iFixit ha proceduto con il solito teardown smontando dunque il prodotto (nella variante 46 mm) parte per parte.

Secondo quanto emerge dal filmato, non si può negare la grande qualità costruttiva sia interna che esterna di questo Series 10. Non è infatti certamente semplice racchiudere in una superficie estremamente ridotta così tanta tecnologia. Allo stesso tempo c’è un problema: la grande concentrazione di componenti molto delicati in un’area così piccola rende questo nuovo modello più difficile sia da smontare che da riparare. Per accedere ai componenti interni è necessario riscaldare il display affinché lo strato di colla ceda, consentendo quindi l’apertura. Lo strato che c’è tra il vetro e il metallo è di soli 0,176 mm, aspetto che di certo garantisce una migliore resistenza all’acqua.

Dopo aver completato il processo di rimozione del display, ecco comparire il Taptic Engine e la batteria da 1.266 Wh che ha più o meno la stessa capacità vista lo scorso anno e che, rispetto a quanto visto sugli iPhone, è molto più semplice da rimuovere. Uno dei problemi più grandi riguarda però i sensori: sono stati posizionati sotto tutti gli altri componenti, per cui è davvero difficile procedere ad una sostituzione. Per tutte queste motivazioni dunque, iFixit attribuisce al nuovo Apple Watch Series 10 un punteggio di riparabilità pari a 3 su 10.

