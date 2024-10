Il primo smart display di Apple riprenderà lo storico design di alcuni amati iMac

Nelle ultime settimane si è parlato tanto della nuova strategia di Apple che sembra essere intenzionata a rinnovare il proprio impegno per la casa smart con nuovi prodotti e nuovi software. Il dispositivo più interessante potrebbe essere proprio il primo smart display della compagnia che, combinando le capacità di iPad a quelle di un design che in tanti hanno amato negli scorsi anni.

Smart display con stand dell’iMac G4: la rivoluzione di Apple parte da qui

Crediti: Wikipedia

Nella sua consueta newsletter per Bloomberg, il celebre giornalista Mark Gurman ha suggerito che il primo prodotto in arrivo per la “nuova” casa di smart di Apple possa essere un display intelligente con stand. Il design prevederebbe uno schermo con dimensione quadrata (della taglia di due iPhone messi fianco a fianco) ed una base molto simile a quella che i fan della compagnia di Cupertino hanno apprezzato con iMac G4.

La particolare base tonda potrebbe quindi fungere da cassa omnidirezionale, mentre il dispositivo potrebbe essere alimentato dal chip A18 con supporto per Apple Intelligence, FaceTime, Note e Calendario grazie al nuovo sistema operativo homeOS. Il prezzo, inoltre, dovrebbe essere particolarmente accessibile: l’obiettivo infatti sarebbe quello di competere con gli Echo di Amazon e Nest Hub di Google. L’arrivo di questo nuovo dispositivo sembrerebbe essere previsto per l’inizio del 2025, ma ovviamente si tratta di indiscrezioni non ancora confermate.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le