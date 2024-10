Appassionati di Podcast? Adesso sui dispositivi Apple le trascrizioni sono anche in italiano

Con iOS 17.4, Apple ha introdotto una funzione interamente dedicata agli appassionati dei podcast che finalmente anche gli utenti italiani potranno sfruttare molto presto. Con una mail inviata ai creator, infatti, la compagnia di Cupertino ha annunciato che il servizio di trascrizione degli episodi dei podcast presenti sulla piattaforma di Apple sarà presto disponibile in altre lingue, tra cui anche l’italiano.

Apple Podcast ha finalmente le trascrizioni in italiano

Crediti: Apple

Gli utenti che utilizzano Apple Podcast per ascoltare i loro show preferiti possono sfruttare la funzionalità di trascrizione in tempo reale che permette di avere una versione testuale del podcast che può essere letto quando non c’è la possibilità di ascoltare. Questa funzione, da oggi, è disponibile in otto nuove lingue, tra cui italiano, portoghese e svedese.

“Apple genera automaticamente le trascrizioni dopo la pubblicazione di un nuovo episodio. Il tuo episodio sarà disponibile per l’ascolto subito e la trascrizione sarà disponibile poco dopo. Ci sarà un breve ritardo mentre elaboriamo la tua trascrizione. Se parti del tuo episodio cambiano con l’audio inserito dinamicamente, Apple Podcasts non visualizzerà i segmenti dell’audio che sono cambiati dalla trascrizione originale. Anche i testi delle canzoni non vengono visualizzati nelle trascrizioni” si legge nella descrizioni ufficiale di Apple per questa funzionalità.

Apple Podcast è disponibile su tutti i dispositivi prodotti dalla compagnia di Cupertino e per sfruttare la trascrizione in tempo reale è necessario semplicemente avviare la riproduzione di un episodio di uno show per vedere comparire la funzionalità.

