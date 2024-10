Klarna e PayPal arrivano in Apple Pay: pagare a rate è ancora più semplice

In occasione del decimo anniversario di Apple Pay, la compagnia guidata da Tim Cook ha annunciato l’arrivo di nuove integrazioni per il servizio di pagamento che permetteranno di dividere gli acquisti in più rate dopo la dismissione di “Apple Pay Later“. Il colosso statunitense, infatti, ha iniziato la sperimentazione dell’integrazione di Klarna e PayPal direttamente all’interno del sistema di pagamento di iPhone.

Apple Pay festeggia 10 anni con i pagamenti a rate di Klarna e PayPal

Crediti: Apple

Molto presto, oltre alle carte di credito e di debito, in Apple Pay sarà possibile anche collegare servizi come Klarna e PayPal per sfruttare i pagamenti rateali messi a disposizione dai due metodi di pagamento. Con iOS 18, infatti, gli utenti iPhone e iPad nel Regno Unito e negli Stati Uniti a partire da oggi potranno collegare il proprio account Klarna tramite la sezione “Altre carte e opzioni di pagamento”, mentre il prossimo anno arriverà l’integrazione ufficiale anche con PayPal.

La sperimentazione dei servizi in Apple Pay continuerà il prossimo anno con la disponibilità delle integrazioni in Canada, mentre al momento non sappiamo ancora se queste nuove funzionalità saranno (prima o poi) disponibili anche in Europa e in Italia. L’integrazione di questi servizi all’interno del sistema di pagamento di Apple potrebbe fornire maggiore comodità per gli acquisti, quindi non possiamo far altro che sperare che queste novità arrivino anche nel nostro paese.

